- Pasar global melemah: Saham AS dan Eropa turun, sektor teknologi dan saham berkapitalisasi kecil paling terdampak di tengah meningkatnya volatilitas.
- Aset berisiko tertekan: Bitcoin turun sekitar 5,5%, Ethereum -8%; emas dan perak melemah, minyak sedikit turun.
- Pasar global melemah: Saham AS dan Eropa turun, sektor teknologi dan saham berkapitalisasi kecil paling terdampak di tengah meningkatnya volatilitas.
- Aset berisiko tertekan: Bitcoin turun sekitar 5,5%, Ethereum -8%; emas dan perak melemah, minyak sedikit turun.
-
Sesi perdagangan di bursa saham AS ditandai dengan penurunan tajam di seluruh indeks utama. Dow Jones turun 0,6%, S&P 500 melemah 1,11%, dan Nasdaq jatuh 1,80%. Penurunan ini menunjukkan dominasi kerugian di sektor teknologi dan saham berkapitalisasi kecil, di tengah volatilitas yang meningkat serta sentimen aversi risiko yang kembali menguat di kalangan investor.
-
Kebuntuan di pemerintahan federal AS terus berlanjut dan kini menjadi salah satu shutdown terpanjang dalam sejarah. Hingga kini, belum ada kesepakatan antara Partai Republik dan Demokrat, dan akibatnya, beberapa laporan ekonomi penting tidak dipublikasikan, termasuk data JOLTS hari ini. Kondisi ini menambah ketidakpastian pasar menjelang laporan keuangan perusahaan besar pekan ini.
-
Musim laporan keuangan masih berlangsung, dengan AMD dan Arista Networks dijadwalkan merilis hasil kinerja hari ini. Kinerja keduanya akan menjadi tolok ukur penting bagi keberlanjutan reli saham teknologi, terutama di tengah meningkatnya kekhawatiran koreksi pasar.
-
Pasar saham di Eropa juga mencatat penurunan hari ini. STOXX 50 turun sekitar 0,26%, DAX Jerman melemah 0,77%, CAC 40 Prancis turun 0,52%, IBEX 35 Spanyol hanya turun tipis 0,09% dibanding penutupan sebelumnya. Penurunan ini mempertegas sentimen global yang defensif, seiring investor mengalihkan portofolio ke aset berisiko rendah.
-
Euro melemah terhadap dolar, dengan EUR/USD turun 0,32%, sementara GBP/USD turun 0,86%, menunjukkan pound Inggris lebih lemah dibanding euro. Dolar AS menguat terhadap mayoritas mata uang utama, menambah tekanan pada komoditas.
-
Harga emas turun hampir 1,5% ke bawah $3.950 per ons, sementara perak turun lebih dari 1%.
-
Minyak mentah Brent sedikit melemah ke $65,50 per barel.
-
Sedangkan kontrak berjangka gas alam naik lebih dari 3%, mencerminkan lonjakan permintaan musiman.
-
Pasar kripto mengalami tekanan besar hari ini. Bitcoin anjlok hampir 5,5%, mendekati level psikologis $100.000, sementara Ethereum turun lebih dari 8%, melemah di bawah $3.300. Aksi jual besar-besaran ini mencerminkan peningkatan ketakutan pasar terhadap aset berisiko tinggi, seiring dengan pelemahan global di pasar saham.
Global stocks defy November seasonality for weak start, as Tesla, ITV in focus
BOE review
BOE preview
Morning wrap (06.11.2025)