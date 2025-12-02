Sentimen di Wall Street hari ini terlihat lebih positif, dengan indeks-indeks utama rebound tipis setelah penurunan kemarin. Nasdaq 100 naik 0.65%, S&P 500 bertambah 0.3%, dan Dow Jones menguat 0.4%, menandakan kembalinya optimisme secara bertahap di kalangan investor.

Kenaikan ini terutama didorong oleh semakin kuatnya ekspektasi investor bahwa The Fed akan memangkas suku bunga pada Desember. Pasar saat ini menilai probabilitas langkah tersebut berada di kisaran 84 hingga 87%. Prospek pemangkasan suku bunga meningkatkan selera risiko dan memperbaiki sentimen pasar.

Donald Trump mengumumkan bahwa ia berencana menunjuk ketua Federal Reserve baru pada awal 2026, membuka kemungkinan perubahan kepemimpinan lebih cepat dari masa jabatan Jerome Powell.

Pasar Eropa pada Rabu bergerak mixed. Indeks DAX Jerman dan IBEX Spanyol masing-masing naik sekitar 0.5%, sementara Euro Stoxx 50 juga mencatat kenaikan solid sebesar 0.42%. Sebaliknya, CAC 40 Prancis dan AEX Belanda melemah hingga 0.3%.

Data inflasi dari Zona Euro menunjukkan bahwa CPI utama sedikit melampaui ekspektasi di 2.2% dibandingkan proyeksi 2.1%. Sementara itu, core CPI berada di 2.4%, tidak berubah dari bulan sebelumnya dan sesuai dengan ekspektasi pasar.

Pasar cryptocurrency mengalami euforia, dengan Bitcoin dan Ethereum melesat tajam berkat ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed. Bitcoin naik lebih dari 6% dan diperdagangkan di sekitar 92,000 dolar, sementara Ethereum naik hampir 8% dan menembus level 3,000 dolar.

Di pasar logam mulia, emas turun 1% dan jatuh ke bawah 4,200 dolar, sementara platinum melemah hampir 2% ke 1,630 dolar. Palladium, sebaliknya, naik hampir 2% ke sekitar 1,450 dolar.