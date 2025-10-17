- Pasar saham mengalami penurunan menjelang berakhirnya masa berlaku opsi bulanan
- Dolar AS dan imbal hasil obligasi sedikit naik
- Logam mulia dan cryptocurrency mengalami penurunan
- Trump menyoroti “niat baik” dalam pembicaraan dengan China
Indeks volatilitas VIX turun hampir 10%, seiring pasar saham AS berupaya memulihkan kerugian pekan ini. Kontrak berjangka US100, US500, dan US30 mencatat kenaikan moderat, sementara Zions Bancorp (ZION.US) menguat lebih dari 3% setelah penurunan tajam sebelumnya, terbantu oleh upgrade dari Baird serta komentar optimistis dari Raymond James. Lembaga pemeringkat Moody’s menyatakan bahwa sektor keuangan AS kecil kemungkinan menghadapi krisis seperti 2008, meskipun jumlah kredit bermasalah terus meningkat.
Sentimen investor semakin positif setelah Donald Trump memberi sinyal bahwa ia mungkin akan memperpanjang tenggat kesepakatan dagang dengan China melampaui 1 November. Trump menegaskan niat untuk bertemu Xi Jinping dan mencari kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Ia juga menambahkan bahwa AS tertarik pada teknologi drone Ukraina, namun memperingatkan bahwa serangan Ukraina ke wilayah Rusia akan dianggap sebagai eskalasi konflik. Trump mengatakan ia akan berbicara dengan Volodymyr Zelensky sebelum bertemu Vladimir Putin di Budapest, menandakan potensi diplomasi lintas isu antara Ukraina, Rusia, dan China.
Seorang utusan Kremlin mengundang Elon Musk dan The Boring Company untuk berpartisipasi dalam proyek terowongan bawah laut senilai $65 miliar yang akan menghubungkan Rusia dan Alaska. Menurut Kirill Dmitriev, teknologi milik Musk dapat memangkas biaya konstruksi menjadi hanya $8 miliar dan menyelesaikan proyek dalam delapan tahun. Proyek ini disebut-sebut muncul setelah pembicaraan Putin–Trump terkait Ukraina, dengan negosiasi lanjutan direncanakan berlangsung di Budapest.
Kepala WTO mengkonfirmasi telah berbicara dengan pejabat China dan menekankan bahwa AS mendorong de-eskalasi ketegangan dagang, sembari menyerukan kehati-hatian dari kedua pihak.
Menurut estimasi lembaga tersebut, “decoupling” total antara ekonomi AS dan China dapat mengurangi PDB global hingga 7% dalam jangka panjang, serta memperburuk fragmentasi perdagangan internasional.
