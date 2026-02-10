Kita perlahan mendekati akhir sesi perdagangan pertama pekan ini di pasar keuangan global.

Sentimen membaik secara signifikan di penghujung sesi Eropa dan pada paruh kedua perdagangan Wall Street. Kontrak US100 menguat hampir 1%, sementara US500 dan US2000 masing-masing naik sekitar 0.7% dan 0.8%. Penguatan hari ini terutama didorong oleh saham-saham teknologi berkapitalisasi besar. Saham Oracle, Palantir, dan Applovin masing-masing naik di kisaran +5% hingga +15%. Di saat yang sama, Nvidia menguat sekitar 3% dan Broadcom naik 4%.

Saham Hims & Hers (HIMS) berada di bawah tekanan berat hari ini akibat efek kumulatif dari investigasi FDA/HHS terkait obat kombinasi GLP-1 serta gugatan paten dari Novo Nordisk terkait versi oral “salinan” Wegovy. Sebaliknya, saham Novo Nordisk justru menguat seiring persepsi berkurangnya persaingan dari produk murah serta pengumuman program pembelian kembali saham hingga DKK 15 miliar.

Indeks Stoxx 600 menguat 0.7% dan tetap berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Sementara itu, indeks DAX Jerman naik 1.15%, dan indeks UK100 Inggris berhasil memangkas pelemahan awal dan ditutup naik 0.15%.

Saham STMicroelectronics (STM) melonjak lebih dari 8% pada sesi perdagangan hari ini setelah perusahaan mengumumkan ekspansi signifikan kerja sama dengan Amazon Web Services (AWS). Perjanjian baru ini memposisikan STM sebagai pemasok strategis semikonduktor untuk infrastruktur cloud dan pusat data AWS, mencakup mikrokontroler, sirkuit analog, serta alat pendukung desain chip.

Peristiwa terpenting hari ini di pasar Polandia tetap terkait dengan InPost. Meski perusahaan tidak tercatat di bursa saham Polandia, kabar ini menarik perhatian luas investor domestik. InPost mengumumkan rencana tender offer, di mana konsorsium investor internasional ingin mengakuisisi seluruh saham dengan harga EUR 15.60 per saham. Konsorsium tersebut terdiri dari Advent International, FedEx, A&R Investments, dan grup PPF. Harga yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan harga IPO beberapa tahun lalu, yang menurut manajemen disebabkan oleh perubahan signifikan kondisi pasar sejak saat itu. Informasi ini menarik perhatian karena menyangkut salah satu perusahaan Polandia paling dikenal di sektor logistik dan e-commerce, sekaligus mencerminkan perubahan lingkungan bagi perusahaan bertumbuh di Eropa.

Apa yang disebut sebagai “Takaichi trade” kembali menjadi sorotan setelah koalisi pimpinan Perdana Menteri Sanae Takaichi meraih kemenangan telak dalam pemilu majelis rendah Jepang. Partai LDP memenangkan 316 dari 465 kursi, dan bersama 36 kursi dari Partai Ishin, koalisi mengamankan mayoritas dua pertiga. Hasil ini menghilangkan hambatan legislatif utama dan memperkuat ekspektasi ekspansi fiskal, termasuk usulan penangguhan pajak penjualan makanan sebesar 8% selama dua tahun. Pasar menilai langkah ini mendukung pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan bagi stabilitas fiskal Jepang.

Logam mulia kembali mencatatkan penguatan yang sangat kuat hari ini. Harga perak (SILVER) naik hampir 7% dari penutupan Jumat, sementara emas (GOLD) menguat sekitar 2.1%. Kedua logam kembali diperdagangkan di atas EMA 50-hari.

Dolar AS berkinerja sangat lemah di pasar valuta asing. Pergerakan mata uang lainnya menunjukkan selisih yang besar, meskipun pound sterling juga mengalami tekanan. Di sisi lain, penguatan terbesar terlihat pada franc Swiss dan dolar Australia.