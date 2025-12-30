Risalah rapat FOMC menunjukkan bahwa prioritas kebijakan saat ini lebih condong pada kondisi pasar tenaga kerja dibandingkan inflasi, meskipun sebagian anggota masih mendukung jeda kebijakan yang lebih panjang. Secara keseluruhan, nada risalah cenderung sedikit dovish, dengan mayoritas anggota melihat peluang pemangkasan suku bunga apabila inflasi turun sejalan dengan ekspektasi.

EURUSD mencatatkan rebound tipis setelah rilis risalah tersebut, sementara pasar utama lainnya tidak menunjukkan reaksi signifikan meskipun nada kebijakan dinilai relatif dovish.

Bagi banyak bursa saham di Asia dan Eropa, sesi perdagangan hari ini menjadi sesi terakhir di tahun ini. Indeks DAX Jerman pada pasar tunai menguat hampir 0,6%, sementara kontrak berjangkanya naik hingga 1% dan diperdagangkan mendekati level tertinggi sepanjang masa.

Indeks JP225 mencatatkan kenaikan sepanjang hari, meskipun indeks tunainya justru ditutup turun hampir 0,4%. JP225 kini berada kurang dari 4% dari puncak historisnya.

UK100 berada di level tertinggi sepanjang masa, semakin mendekati ambang psikologis 10.000 poin. Sesi perdagangan di Inggris besok akan berlangsung lebih singkat dari biasanya.

Kontrak berjangka indeks Wall Street AS melanjutkan tekanan jual yang dimulai sejak awal pekan. US500 melemah tipis selama sesi berlangsung, sementara Wall Street akan kembali beroperasi normal besok.

EURUSD menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi sepanjang sesi hari ini. Namun, pasangan mata uang ini masih melanjutkan tren pelemahan yang dimulai pada 24 Desember, dan saat ini sedang menguji area 1,1750.

Inflasi Spanyol untuk bulan Desember turun menjadi 2,9% secara tahunan dari sebelumnya 3,0%, lebih tinggi dari ekspektasi penurunan ke 2,8%. Secara bulanan, inflasi naik 0,3%.

Indeks Chicago PMI untuk Desember naik ke level 43,5, jauh di atas perkiraan 40 dan level sebelumnya di 36,3. Perlu dicatat bahwa indikator ini tergolong sangat volatil, sehingga skala rebound seperti ini tidak mengejutkan seiring membaiknya prospek ekonomi AS.

Harga minyak menguat seiring memudarnya prospek perdamaian di Ukraina setelah pertemuan Trump–Zelenskyy, serta laporan serangan drone terhadap salah satu kediaman presiden Rusia. Harga minyak Brent bertahan di atas USD 61, namun masih kekurangan momentum kenaikan yang kuat.

Terjadi perubahan signifikan pada sisi pasokan nikel. Harga melonjak 6% setelah muncul laporan bahwa Indonesia, produsen nikel terbesar dunia, berencana memangkas produksi hingga sepertiga untuk mengatasi kelebihan pasokan global.

Kenaikan tajam persyaratan margin di COMEX memicu koreksi sekitar 15% pada hari Senin (dari puncak ke dasar). Meski demikian, permintaan jangka panjang dari sektor fotovoltaik dan AI dinilai tetap tidak elastis, sehingga belum terlihat indikasi penghancuran permintaan. Harga perak hari ini berhasil memulihkan sebagian besar penurunan tajam pada sesi sebelumnya.

Volatilitas gas alam kembali meningkat. Harga gas menembus level USD 4 per MMBtu seiring penarikan persediaan yang kuat dalam beberapa waktu terakhir. Meski suhu diperkirakan turun dalam jangka pendek, bulan Januari secara keseluruhan diproyeksikan tetap relatif hangat.