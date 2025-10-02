- Indeks Wall Street flat
- Shutdown AS hari kedua
- Dolar rebound
- Eropa positif
- Minyak turun lagi
- Kripto menguat
-
Pemerintah AS memasuki hari kedua shutdown, dan kebuntuan politik menahan investor masuk ke pasar saham. Sesi perdagangan kas hari ini berakhir nyaris tanpa perubahan. Indeks bergerak tipis sekitar +/-0,05%, dengan pengecualian Nasdaq 100 yang naik 0,30%.
-
Pemerintahan Trump membekukan $26 miliar dana yang dialokasikan untuk negara bagian yang condong Demokrat (termasuk proyek transportasi di New York dan investasi hijau) serta memberi sinyal potensi PHK federal. Capitol Hill tetap buntu setelah kegagalan voting di Senat. Demokrat menuduh Gedung Putih menggunakan shutdown sebagai alat tekanan, sementara Republik menilai Demokrat menghambat pendanaan rutin. Trump bahkan menyebut momen ini sebagai peluang memangkas “lembaga Demokrat,” memberi sinyal potensi konfrontasi panjang.
-
Akibat shutdown, klaim pengangguran mingguan tidak dirilis. PHK di AS tercatat 54.064 pada September dibanding 85.979 sebelumnya (turun lebih dari 25%) namun masih tinggi. Pasar tidak mengharapkan laporan NFP besok dipublikasikan, sehingga investor lebih memperhatikan laporan Challenger hari ini. Namun, Bureau of Labor Statistics baru saja mengonfirmasi siap merilis data NFP sesuai jadwal.
-
Bursa Eropa sebagian besar ditutup hijau (EU50 +0,8%), dipimpin DAX Jerman & CAC40 Prancis (+0,9%). Performa lebih lemah terlihat di Milan (ITA40: -0,1%), London (UK100: -0,35%), dan Madrid (SPA35: -0,5%).
-
Indeks dolar AS menghentikan tren turun 4 hari dengan rebound 0,15% meski sempat melemah di sesi awal. Mata uang Nordik menjadi terlemah di G10 (USDNOK +0,8%, USDSEK +0,45%) akibat harga minyak jatuh. AUDUSD turun 0,3% karena pelemahan ekspor komoditas Australia (bijih besi, batu bara). EURUSD melemah 0,1% ke 1,1712.
-
Tingkat pengangguran zona euro tercatat 6,3%, lebih tinggi dari ekspektasi 6,2% dan periode sebelumnya 6,2%.
-
Minyak Brent dan WTI turun 1,9%, melanjutkan penurunan empat hari beruntun. Gas alam sempat naik setelah data inventori lebih rendah dari perkiraan (53 BCF vs 64 BCF), namun segera terpangkas ke +0,5%.
-
Bitcoin menguji resistance di $120.000 hari ini. Saat publikasi, aset digital ini naik 1,0% ke $119.700, dengan level harian tertinggi $120.300 (+1,5%). Ethereum juga menguat 2,25% ke $4.447, sementara kapitalisasi altcoin naik 1,70% menjadi $1,13 triliun.
