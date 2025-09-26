Indeks saham AS ditutup sedikit lebih tinggi, menguat setelah laporan PCE sesuai dengan ekspektasi. US500 naik +0,50%, US100 +0,25%, dan US2000 +0,70%.

Dolar AS dan dolar Kanada menjadi mata uang terlemah di kelompok G10. Indeks dolar USDIDX turun 0,25%. Sebaliknya, poundsterling menguat. Pasangan EURUSD naik 0,33%.

Data inflasi PCE AS sesuai dengan perkiraan analis Bloomberg, sehingga reaksi langsung pada pasangan EURUSD terbatas. Selain itu, laporan ini tidak mengubah prospek kebijakan The Fed secara signifikan dibandingkan harga pasar sebelumnya. Laporan Agustus menunjukkan inflasi inti naik 2,9% y/y dan inflasi utama naik 2,7% y/y.

Thomas Barkin dari Federal Reserve mengatakan dalam wawancara hari ini bahwa data mendatang akan menentukan apakah The Fed perlu melanjutkan pemangkasan suku bunga. Menurutnya, pasar tenaga kerja terlihat agak rapuh, namun kondisi inflasi membaik.

Pada September, sentimen konsumen di AS menurun sekitar 5%. Ekspektasi inflasi satu tahun turun tipis menjadi 4,7%, tetapi ekspektasi jangka panjang naik ke 3,7%, melanjutkan tren kenaikan belakangan ini.

PDB bulanan Kanada tumbuh 0,2% dibandingkan proyeksi 0,1%, setelah sebelumnya turun -0,1%.

IBM terus memperkuat posisinya sebagai salah satu inovator terkemuka di teknologi modern, dengan fokus khusus pada komputasi kuantum dan AI.

Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan ByteDance mengurangi kepemilikannya hingga maksimal 20%. Kelompok investor yang dipimpin AS (termasuk Oracle, Silver Lake, dan MGX) akan memegang sekitar 45%, sementara 35% sisanya dialokasikan untuk investor lain yang ada maupun baru.

Harga minyak naik hampir 0,5% hari ini, dipicu tekanan Presiden Trump terhadap pembeli energi Rusia. Ia mendesak pemimpin seperti Erdogan dan Orban untuk berhenti membeli minyak dari Rusia, dengan tujuan mempercepat berakhirnya perang di Ukraina.

Pasar logam mulia kembali menunjukkan euforia, dengan perak naik hampir 3,0% dan emas menguat 0,8%.