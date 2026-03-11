13.38 · 11 Maret 2026

Kalender Ekonomi: Inflasi CPI AS Jadi Fokus Pasar 🔎

Investor akan memantau sejumlah peristiwa makroekonomi penting hari ini. Hari perdagangan dimulai dengan rilis laporan keuangan Rheinmetall sebelum sesi Eropa, yang berpotensi memengaruhi sentimen terhadap sektor pertahanan Eropa setelah kenaikan kuat baru-baru ini yang didorong oleh meningkatnya ekspektasi belanja militer.

Pada pukul 07:00 GMT, Jerman akan merilis data inflasi CPI, dengan perkiraan sekitar 1,9–2,1% YoY, yang menunjukkan inflasi tetap berada dekat dengan target European Central Bank meskipun tekanan harga inti masih relatif kuat.

Namun, peristiwa global utama hari ini adalah laporan inflasi CPI Amerika Serikat pada pukul 12:30 GMT. Para ekonom memperkirakan inflasi akan meningkat sekitar 0,2–0,3% secara bulanan dan sekitar 2,4% secara tahunan.

Kalender Ekonomi Detail

Rabu, 11 Maret

  • Sebelum sesi Eropa — Laporan keuangan Rheinmetall

  • 07:00 GMT — Inflasi CPI Jerman

  • 12:30 GMT — Inflasi CPI Amerika Serikat

  • 14:30 GMT — Persediaan minyak mentah AS (DoE)

Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
