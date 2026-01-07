Pasar Eropa bergerak mixed. Indeks DAX Jerman menguat lebih dari 0.9%, sementara FTSE Inggris turun hampir 0.7%. CAC40 Prancis ditutup stagnan, sedangkan WIG20 Polandia menjadi pemimpin kawasan dengan kenaikan lebih dari 1.6% dalam satu hari dan hampir 3.5% sejak awal tahun, mencerminkan harapan pasar terhadap potensi berakhirnya perang Ukraina pada 2026.

Indeks saham AS masih mempertahankan penguatan, meskipun pergerakannya terbatas. S&P 500 mencatat kenaikan tipis, Nasdaq naik hampir 0.5%, sementara Dow Jones Industrial Average justru turun lebih dari 0.5%. Sektor software menonjol dengan penguatan luas, namun Alphabet (GOOGL.US) menjadi sorotan utama dengan lonjakan sekitar 3%.

Washington berencana mempercepat adopsi kendaraan otonom, yang berpotensi menguntungkan Waymo dan secara tidak langsung Google. Selain itu, Alphabet tengah mengembangkan TorchTPU sebagai pesaing chip Nvidia, sementara model AI Gemini 3 menunjukkan adopsi dan performa yang solid. Di sisi lain, China kembali mengimbau perusahaan domestik untuk menghentikan pembelian chip Nvidia H200, namun saham Nvidia tidak mengalami tekanan berarti dan masih bertahan di sekitar USD 190, hanya turun tipis.

Di luar Alphabet, Intel menguat setelah mengumumkan produk baru yang berfokus pada segmen gaming, sementara Eli Lilly naik seiring upaya diversifikasi bisnis melalui akuisisi Ventyx Biosciences, dengan harga saham mendekati level tertinggi historis.

Data ekonomi AS terbaru mengarah pada sikap The Fed yang relatif dovish di awal 2026. Jumlah lowongan kerja dalam laporan JOLTS turun sekitar 700 ribu secara tahunan, lebih lemah dari ekspektasi (7.14 juta vs 7.64 juta). Factory orders turun -1.2%, sedikit lebih buruk dari perkiraan. Sebaliknya, ISM Services PMI jauh melampaui ekspektasi di 52 (vs 49), sementara data ADP employment menunjukkan kenaikan 41 ribu pekerjaan (vs 50 ribu ekspektasi dan -32 ribu sebelumnya).

Lonjakan stok bensin menurut EIA menutupi penurunan persediaan minyak mentah, sehingga menekan harga minyak. Harga minyak jatuh ke bawah USD 60 per barel, mendekati level terendah lokal, seiring pasar semakin memprice-in risiko permintaan yang melemah dan pasokan yang melimpah.

Pembelian oleh commodity funds, kekeringan di Great Plains AS, risiko geopolitik, penurunan ekspor melalui Laut Hitam, serta ekspektasi peningkatan impor dari China mendorong harga komoditas pertanian di awal 2026. Gandum, kedelai, dan jagung mulai rebound setelah penurunan tajam sebelumnya.

Pasar logam mulia berada di bawah tekanan. Emas turun hampir 1%, perak anjlok hampir 5%, dan platinum turun sekitar 6%. Struktur CFTC Commitment of Traders terlihat lebih mendukung emas dibanding perak, meskipun level leverage dan open interest yang tinggi berpotensi menjaga volatilitas jangka pendek.

Bitcoin kehilangan momentum kenaikan dan turun ke sekitar USD 91.000, gagal menembus area USD 95.000 yang dianggap krusial bagi gamma dealers. Penembusan di atas level tersebut berpotensi memaksa pembelian lanjutan, namun untuk saat ini gambaran pasar kripto masih cenderung bearish, meskipun pembelian ETF spot AS berada di rekor tertinggi sejak Oktober.