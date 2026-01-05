Indeks saham Wall Street mengawali pekan dengan penguatan solid, di mana optimisme pada sektor teknologi dan AI berhasil menutupi kekhawatiran geopolitik setelah aksi militer AS terhadap Venezuela. Indeks US30 memimpin kenaikan (+1,6%), disusul US2000 (+1,55%), US100 (+1%), dan US500 (+0,75%).

Kenaikan indeks Dow Jones hari ini terutama ditopang oleh lonjakan saham perbankan, menjelang musim laporan keuangan pekan depan. JPMorgan (JPM.US) naik 3,3% dan Goldman Sachs (GS.US) melonjak 4,4%. Selain itu, sektor energi juga mencatatkan performa kuat, dipimpin oleh Chevron (CVX.US) yang melonjak 5,6%.

Di sisi geopolitik, Nicolás Maduro hadir di pengadilan Manhattan dan menolak tuduhan berat seperti narco-terrorism, perdagangan kokain, dan kepemilikan senjata ilegal. Dalam sidang khusus PBB, sejumlah negara — termasuk China — mengecam tindakan AS dan menuding Washington melanggar kedaulatan Venezuela serta kembali bertindak sebagai “polisi dunia”.

Dari sisi data ekonomi, ISM Manufacturing PMI AS turun ke 47,9 pada Desember, lebih rendah dari November (48,2) dan di bawah ekspektasi pasar (48,3). Meski produksi meningkat, komponen tenaga kerja, pesanan baru, dan impor masih berada di fase kontraksi. Satu-satunya sektor yang mencatat ekspansi adalah komputer dan elektronik, menegaskan ketahanan industri berbasis teknologi.

Pasar saham Eropa melanjutkan reli pekan lalu dengan percaya diri. Stoxx 600 menembus level simbolis 600 poin untuk pertama kalinya. Kenaikan terbesar terjadi di Belanda (NED25 +1,35%) dan Jerman (DE40 +1,1%). Inggris (UK100 +0,17%) mencatat kenaikan tipis, Swiss (SUI20) bergerak datar karena tekanan di sektor defensif seperti farmasi, sementara Prancis (FRA40 -0,1%) dan Polandia (W20 -0,8%) melemah.

Di pasar valuta asing, indeks dolar AS turun 0,13%, menandakan respons safe haven yang tidak konsisten terhadap ketegangan AS–Venezuela. Pound sterling memimpin penguatan (GBPUSD +0,6%, EURGBP -0,45%), disusul dolar Australia dan Selandia Baru (AUDUSD +0,4%, NZDUSD +0,5%). EURUSD bergerak datar di sekitar 1,172.

Logam mulia kembali melanjutkan reli meski tanpa lonjakan besar risk aversion. Platinum memimpin kenaikan (+6,5%), emas naik 2,6% ke USD 4.443 per ons, dan perak melonjak 5,5% ke USD 76,62 per ons.

Harga minyak bangkit dari level terendah dua pekan terakhir dan kembali ke zona positif (Brent +1,75%, WTI +1,9%). Sebaliknya, NATGAS turun 4,1% akibat prakiraan cuaca Januari yang lebih hangat dan pasokan yang meningkat.