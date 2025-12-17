Selama sesi perdagangan tunai hari ini, saham teknologi — khususnya sektor semikonduktor — kembali menjadi pusat perhatian. Indeks-indeks utama AS bergerak melemah: US500 turun 0,65%, US100 melemah 1,16%, dan US2000 turun 0,40%.

Tekanan jual terbesar terjadi pada saham-saham teknologi populer, terutama yang terkait langsung dengan sektor AI — Oracle (-5,5%), Broadcom (-5,9%), Nvidia (-3,3%), ASML (-4,8%), dan Alphabet (-2,2%).

Indeks dolar AS menguat 0,10%. EURUSD bergerak datar di level 1,17. Di sisi lain, mata uang JPY, GBP, dan AUD berada di bawah tekanan.

Ketidakpastian geopolitik dan ekonomi yang terus berlanjut tetap menopang harga logam mulia. Emas naik 1,00% ke level 4.345 USD. Perak melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa, naik 4,80% ke 66,80 USD. Palladium menguat 2,40% ke 1.613 USD, sementara platinum naik 3,66% ke 1.900 USD — juga mencetak rekor historis. Secara tahunan, harga platinum kini telah melonjak 113%.

Ancaman blokade laut Venezuela serta sanksi baru terhadap Rusia mendorong rebound harga minyak dari level terendah hampir lima tahun. Minyak mentah naik 2% setelah Trump mengumumkan rencana blokade laut terhadap Venezuela dan sanksi baru terhadap “armada bayangan” Rusia. Pergerakan harga selanjutnya kini sangat bergantung pada respons Putin terhadap proposal perdamaian dari Berlin — penolakan atas rencana tersebut berpotensi memicu pembatasan langsung dari Amerika Serikat.

Proyek ambisius pusat data AI Oracle senilai $10 miliar di Michigan kini berada dalam ketidakpastian setelah pembicaraan pembiayaan dengan mitra utama, Blue Owl Capital, gagal. Blue Owl — yang sebelumnya membiayai proyek pusat data terbesar Oracle di Amerika Serikat — menarik diri setelah para pemberi pinjaman menuntut persyaratan sewa dan utang yang lebih ketat.

Micron (MU.US) dijadwalkan merilis laporan keuangan setelah penutupan pasar. Investor menilai rilis hari ini sebagai indikator penting untuk mengukur permintaan semikonduktor terkait AI. Sebagai pemasok memori untuk server Nvidia, Micron berada di pusat gelombang permintaan tersebut. Panduan kinerja ke depan akan menjadi fokus utama pasar.

Lennar (LEN.US), salah satu pengembang perumahan terbesar di Amerika Serikat, membukukan hasil kuartal fiskal keempat 2025 yang sedikit mengecewakan investor. Meski berhasil mempertahankan tingkat penjualan yang solid, laba berada di bawah konsensus, dan prospek perusahaan mengindikasikan perlambatan pertumbuhan profit pada kuartal berikutnya.

Perubahan stok minyak mentah: -1,27 juta barel (perkiraan: -2,2 juta; sebelumnya: -1,81 juta). Data ini menunjukkan gambaran yang beragam untuk pasar bahan bakar, dengan tekanan pasokan yang berlanjut pada bensin di tengah penurunan stok minyak mentah yang moderat.

Inflasi CPI final Zona Euro untuk November tercatat +2,1% secara tahunan, lebih rendah dari estimasi awal +2,2% dan juga di bawah ekspektasi +2,2%. EURUSD sempat melemah setelah rilis data tersebut akibat inflasi dan biaya tenaga kerja yang relatif lunak, namun pelemahan awal tersebut dengan cepat terhapus.