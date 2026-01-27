Sesi Eropa secara umum berlangsung positif. Indeks DAX Jerman sedikit melemah, namun FTSE 100 Inggris naik hampir 0,6%, didukung bobot signifikan saham komoditas dan logam. Salah satu perusahaan terbesar Eropa melaporkan kinerja setelah penutupan pasar. Holding Prancis LVMH merilis laporan keuangan Q4 2025, dengan laba bersih tahun penuh 2025 turun 13% YoY menjadi €10,9 miliar, namun tetap mempertahankan dividen €13 per saham; saham perusahaan nyaris tidak bereaksi terhadap laporan tersebut. LVMH tetap berhati-hati namun optimistis di tengah ketidakpastian geopolitik. Raksasa sektor barang mewah ini melaporkan total pendapatan €80 miliar untuk tahun 2025, mencerminkan pertumbuhan signifikan selama satu dekade terakhir meski pertumbuhan organik turun 1% YoY. Pada paruh kedua tahun ini, pertumbuhan organik kembali positif di level 1%.

Sentimen Wall Street hari ini cenderung optimistis seiring pasar menantikan keputusan The Fed besok dan konferensi pers Ketua The Fed Jerome Powell. Saham Big Tech dan semikonduktor memimpin penguatan. Pelemahan terlihat di sektor software, dengan saham Oracle turun hampir 4%, serta di sektor asuransi, di mana emiten acuan UnitedHealth Group mengalami aksi jual sekitar 20%.

Berdasarkan data FactSet sejauh ini (per 23 Januari, dengan 13% perusahaan S&P 500 telah melaporkan), sekitar 75% berhasil melampaui ekspektasi laba bersih dan sekitar 70% mengalahkan perkiraan pendapatan. Pertumbuhan laba S&P 500 secara tahunan saat ini berada di kisaran 8%, namun setelah laporan Big Tech dirilis, angka tersebut berpotensi meningkat signifikan, bahkan mendekati sekitar 15% YoY.

Data kepercayaan konsumen AS dari Conference Board mengecewakan, turun ke 84,5—level terendah dalam 12 tahun. Pasar sebelumnya memperkirakan 90,7 setelah 94,2 pada Desember. Penilaian kondisi saat ini juga berada di bawah perkiraan, sementara ekspektasi ke depan turun hampir dua kali lipat dari yang diantisipasi.

Data perumahan AS justru mengejutkan ke arah positif. Harga rumah naik 0,6% m/m dibandingkan ekspektasi 0,3% dan sebelumnya 0,4%. Sementara itu, harga di 20 wilayah metropolitan terbesar AS (indeks Case-Shiller 20) meningkat 1,4% y/y dibandingkan perkiraan 1,2% dan sebelumnya 1,3%. Selain itu, perubahan ketenagakerjaan mingguan ADP tercatat 7,5 ribu pekerjaan dibandingkan 8 ribu sebelumnya.

Sentimen logam mulia tetap konstruktif. Emas bertahan di sekitar $5.090 per ons dan dengan cepat kembali stabil setelah koreksi kemarin. Perak terkoreksi ke sekitar $107 per ons, sementara analis Citi merilis laporan yang memproyeksikan harga perak berpotensi naik hingga $150 per ons.

Harga minyak naik menuju hampir $65 per barel, mencapai level tertinggi sejak pertengahan Januari. Pasar masih mencermati perkembangan di Timur Tengah, dan setelah sesi AS, perhatian investor akan tertuju pada data persediaan API. Gas alam berupaya kembali menguat setelah rollover; prakiraan NOAA terus mengindikasikan suhu di bawah rata-rata di wilayah Pantai Timur AS pada awal Februari.

Sentimen kripto masih lemah. Bitcoin masih diperdagangkan di sekitar $87,5 ribu dan kesulitan merebut kembali level $90 ribu.