US100 naik lebih dari 1%, dengan indeks AS memulihkan sebagian penurunan setelah aksi jual pada hari Rabu. Data AS — mulai dari izin mendirikan bangunan hingga produksi industri dan pesanan barang tahan lama — melampaui ekspektasi, memberikan dukungan bagi dolar AS.

Menurut Citadel Securities, investor ritel telah membeli saham sektor software dalam laju rekor di platform Citadel (data dilacak sejak 2017). Seperti yang disampaikan perusahaan: “Net notional di platform kami telah mencapai level yang belum pernah kami amati sebelumnya.”

Citadel menambahkan bahwa skala, konsistensi, dan luasnya aksi beli tersebut secara signifikan melampaui puncak sebelumnya, menegaskan investor ritel sebagai sumber utama permintaan tambahan pada awal 2026. Permintaan dolar harian rata-rata untuk ekuitas AS di platform tersebut (2 Jan–13 Feb) sekitar 25% di atas rekor sebelumnya pada 2021 dan sekitar dua kali rata-rata periode 2020–2025.

Momentum ini juga merambah ke pasar opsi. Partisipasi ritel pada 2026 telah mencapai level historis tinggi. Volume opsi harian rata-rata sejak awal tahun hampir 50% di atas rata-rata 2020–2025 dan lebih dari 15% di atas laju tahun lalu. Investor ritel di pasar opsi tercatat sebagai net buyer dalam 41 dari 42 minggu terakhir, menunjukkan selera risiko yang berkelanjutan, bukan posisi spekulatif sesaat.

Menariknya, meskipun indeks dolar AS (USDIDX) menguat hari ini dan EURUSD turun hampir 0,5%, logam mulia justru menguat. Emas naik hampir 2,5% dan mencoba menembus secara meyakinkan level psikologis $5.000 per ons, sementara perak melonjak hingga 5%. Pergerakan ini kemungkinan juga dipengaruhi arus dana ritel yang signifikan.

Data AS

Produksi industri (m/m): 0,7% (Ekspektasi: 0,4%; Sebelumnya: 0,4%; Revisi: 0,2%)

Produksi industri (y/y): 2,3% (Sebelumnya: 1,99%)

Output manufaktur (m/m): 0,6% (Ekspektasi: 0,4%; Sebelumnya: 0,2%)

Utilisasi kapasitas: 76,2% (Ekspektasi: 76,6%; Sebelumnya: 77,3%; Revisi: 75,7%)

Pesanan barang tahan lama (m/m): -1,4% (Ekspektasi: -1,8%; Sebelumnya: 5,4%)

Core durable goods (m/m): 0,9% (Ekspektasi: 0,3%; Sebelumnya: 0,4%)

Durable goods ex-defense (m/m): -2,5% (Sebelumnya: 6,6%)

Durable goods ex-transportation (m/m): 0,9% (Ekspektasi: 0,3%; Sebelumnya: 0,4%)

Izin mendirikan bangunan: 1,448 juta (Ekspektasi: 1,400 juta; Sebelumnya: 1,411 juta)

Housing starts: 1,404 juta (Ekspektasi: 1,310 juta; Sebelumnya: 1,272 juta)

Harga kakao turun tajam lebih dari 6%. Sejak awal tahun, harga telah melemah lebih dari 45%. Ghana (produsen terbesar kedua) memangkas harga farmgate hampir 30% pekan lalu. Pantai Gading (produsen terbesar) menyatakan akan mempertahankan harga farmgate hingga akhir musim utama saat ini (31 Maret), meskipun laporan menyebutkan adanya pertimbangan penurunan harga.

Pasar juga memperhitungkan risiko eskalasi militer yang lebih tinggi di Timur Tengah setelah AS memindahkan tambahan peralatan militer ke kawasan tersebut. Minyak naik lebih dari 3,5% akibat kekhawatiran ini.

