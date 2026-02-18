Notulen rapat The Fed bulan Januari menunjukkan pandangan yang cukup hati-hati dari Federal Reserve. Nadanya bahkan dapat digambarkan sebagai sedikit hawkish — beberapa anggota menyatakan bahwa dalam skenario ekstrem, kenaikan suku bunga masih dapat dipertimbangkan — meskipun EURUSD bergerak sedikit lebih tinggi setelah rilis.
-
Mayoritas besar peserta menilai bahwa kondisi pasar tenaga kerja mulai menunjukkan tanda stabilisasi dan bahwa risiko penurunan telah berkurang.
-
Peserta secara umum menilai bahwa dengan kebijakan moneter yang dikalibrasi secara tepat, pasar tenaga kerja kemungkinan akan stabil dan kemudian membaik tahun ini.
-
Para pejabat mencatat bahwa aktivitas ekonomi tampak tumbuh dengan laju yang solid dan secara umum memperkirakan pertumbuhan akan tetap kuat pada 2026.
-
Beberapa anggota cenderung menggunakan bahasa yang lebih “dua arah” dalam mengomunikasikan jalur suku bunga ke depan — yaitu memberi sinyal bahwa keputusan dapat bergerak ke arah mana pun tergantung pada data yang masuk.
-
Sebagian peserta melihat ruang untuk jumlah pemangkasan yang lebih besar jika inflasi menurun sesuai ekspektasi.
-
Namun, mayoritas memperingatkan bahwa proses disinflasi dapat berlangsung lebih lambat daripada yang diperkirakan pasar.
-
Sebagian besar peserta juga menekankan bahwa kemajuan menuju target inflasi 2% dapat lebih lambat dan tidak merata dari yang diharapkan secara umum, serta menilai risiko inflasi bertahan di atas target sebagai signifikan.
-
Para pejabat kembali menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tampak berkembang dengan laju yang solid dan secara luas memperkirakan pertumbuhan akan tetap kuat pada 2026.
Sumber: xStation5
Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.
Morning Wrap (20.02.2026)
Daily Summary: Risiko Moderat, Indeks Melemah
Burry Tuduh Palantir Manipulasi?
Morning Wrap (19.02.2026)