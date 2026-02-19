Sesi di kawasan Asia-Pasifik berlangsung dalam sentimen yang tenang. Pergerakan mayoritas indeks terbatas di kisaran +/- 0,50%. JP225 Jepang naik 0,02%, SG20cash Singapura menguat 0,88%, dan AU200.cash Australia bertambah 0,55%.

Dolar Australia menjadi salah satu mata uang G10 yang lebih kuat hari ini dan menguat setelah data pasar tenaga kerja yang solid meningkatkan ekspektasi potensi kenaikan suku bunga RBA pada Maret. Pasangan AUDUSD naik 0,25% ke 0,7070 sebelum terkoreksi sebagian.

Ketenagakerjaan meningkat 17,8 ribu pada Januari, yang bukan hasil yang sangat kuat. Namun, tingkat pengangguran bertahan di 4,1%, lebih rendah dari ekspektasi, dan jam kerja meningkat 0,6%.

Pengangguran kini telah turun selama empat bulan berturut-turut — pola serupa terakhir terlihat sebelum siklus pengetatan 2022.

Pesanan mesin inti Jepang melonjak 19,1% secara bulanan dan 16,8% secara tahunan, jauh melampaui perkiraan. Rebound ini terjadi setelah penurunan tajam pada November, mengindikasikan bahwa pelemahan sebelumnya bersifat sementara. Momentum investasi ini mendukung ekspektasi ekspansi ekonomi yang berkelanjutan.

Data investasi yang lebih kuat memperkuat narasi pertumbuhan dan mendukung saham Jepang. Arus masuk modal asing ke pasar saham Jepang juga meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Dua pertiga perusahaan Jepang menyatakan kekhawatiran terhadap disiplin fiskal di bawah Perdana Menteri Takaichi. Usulan penangguhan pajak dan rencana belanja telah mengguncang pasar obligasi dan mendorong imbal hasil lebih tinggi. Pelaku usaha khawatir terhadap depresiasi yen dan meningkatnya biaya pembiayaan.

Notulen FOMC Januari menghapus referensi eksplisit terhadap pencapaian target inflasi 2% pada 2028. Tim analis The Fed kini menilai inflasi sedikit lebih tinggi dibanding proyeksi Desember. Penghilangan referensi tersebut menandakan ketidakpastian yang lebih besar terkait tahap akhir (“last mile”) dalam pengendalian inflasi. Pasar dapat menafsirkan hal ini sebagai penguatan skenario suku bunga tinggi lebih lama.

Notulen FOMC juga mengonfirmasi bahwa Jerome Powell akan tetap menjabat sebagai Ketua hingga penggantinya secara resmi disetujui. Proses konfirmasi Kevin Warsh berpotensi tertunda karena dinamika politik di Senat.