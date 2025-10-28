Indeks saham Eropa menunjukkan kinerja beragam pada perdagangan hari ini, ditutup sedikit melemah setelah mencetak rekor tertinggi pada Senin. Euro Stoxx 50 turun sekitar 0,12%, sementara di antara bursa utama, DAX Jerman melemah 0,1%, CAC 40 Prancis turun 0,3%, dan FTSE 100 Inggris justru naik tipis 0,4%.

Musim laporan keuangan di Amerika Serikat memasuki fase penting. Besok, Microsoft akan merilis laporan kuartalannya, diikuti perusahaan lain dari kelompok “Magnificent Seven” dalam beberapa hari ke depan.

OpenAI dilaporkan telah mentransfer 27% sahamnya ke Microsoft dengan nilai $135 miliar, memperkuat kemitraan strategis dan akses Microsoft ke teknologi AI utama, sembari tetap mempertahankan independensi OpenAI.

Saham UnitedHealth Group naik setelah merilis hasil Q3 2025 yang melampaui ekspektasi analis. Sementara itu, saham

Cameco melonjak sekitar 20% ke rekor tertinggi setelah mengumumkan kemitraan strategis dengan pemerintah AS, Brookfield, dan Westinghouse, yang mencakup potensi kontrak senilai $80 miliar.

Harga rumah di AS meningkat 0,4% pada Agustus, berlawanan dengan ekspektasi penurunan 0,1%, menjadi kejutan positif setelah beberapa bulan penurunan kecil.

Indeks kepercayaan konsumen AS untuk Oktober tercatat 94,6, di atas ekspektasi 93,4, namun sedikit di bawah 95,6 pada September yang direvisi. Meskipun meningkat, sentimen konsumen masih di bawah level 100, menunjukkan kewaspadaan terhadap belanja rumah tangga.

Di Jerman, sentimen konsumen menurun di bawah perkiraan menurut data GfK, dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, inflasi, dan kekhawatiran lapangan kerja, yang menekan optimisme ekonomi kawasan.

Harga minyak mentah Brent turun ke sekitar $64,30 per barel, turun 2% dari hari sebelumnya, di tengah ekspektasi kenaikan produksi OPEC+ yang menekan sentimen positif dari negosiasi perdagangan AS–China.

Harga emas juga melemah 1% ke sekitar $3.971 per ons, bergerak di kisaran $3.901–$4.034, sementara perak justru naik 0,5% ke $47,06 per ons.