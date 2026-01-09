Sesi perdagangan hari Jumat di Wall Street diperkirakan akan dipenuhi volatilitas dan berbagai faktor penggerak harga. Sesi dibuka dengan kenaikan tipis, namun secara bertahap penjual mulai mengambil alih kendali pasar. Penurunan terbesar tercatat pada Dow, dengan kontrak turun hampir 0,3%. Sementara itu, US500 relatif lebih stabil dengan pelemahan terbatas di kisaran 0,1%.

Selama hampir 12 bulan terakhir, perhatian investor sebagian besar tertuju pada Donald Trump, yang kebijakannya tetap volatil sekaligus kontroversial. Dalam beberapa hari terakhir saja, Presiden AS memerintahkan pembelian utang hipotek serta mengancam akan melarang pembelian rumah keluarga tunggal oleh institusi. Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi bagi pembeli di pasar properti AS. Pada saat yang sama, kontroversi seputar perusahaan pertahanan Amerika juga belum mereda. Di satu sisi, presiden mengancam akan membatasi kemampuan pembelian saham dan pembayaran dividen, namun di sisi lain menjanjikan peningkatan signifikan pada anggaran militer. Pasar masih terlihat belum yakin bagaimana harus memproyeksikan dampak dari berbagai pernyataan tersebut.



Data Makroekonomi:

Lembaga-lembaga AS hari ini merilis sejumlah data ekonomi penting, terutama terkait pasar tenaga kerja dan sektor perumahan.

Kondisi pasar tenaga kerja masih terlihat cukup solid secara statistik, meskipun keraguan terhadap kualitas datanya tetap ada. Perubahan jumlah tenaga kerja non-pertanian pada Desember tercatat sebesar 50.000, di bawah ekspektasi 60.000 dan menurun dibanding bulan sebelumnya. Namun, tingkat pengangguran justru turun dari 4,5% menjadi 4,4%.

Yang menimbulkan tanda tanya adalah, meskipun pengangguran menurun, pertumbuhan lapangan kerja sektor swasta hanya mencapai 37.000, jauh di bawah ekspektasi 64.000. Hal ini cukup membingungkan, terutama jika dikaitkan dengan faktor musiman di pasar tenaga kerja AS. Ada kemungkinan data kembali dipengaruhi oleh perekrutan ulang pegawai yang sebelumnya terdampak penutupan pemerintahan.

Data sisi penawaran di pasar perumahan juga menunjukkan kondisi yang relatif baik. Izin mendirikan bangunan dan pembangunan rumah baru tetap berada di level tinggi meskipun ketidakpastian pasar masih berlangsung.

Sinyal optimistis juga datang dari University of Michigan, di mana seluruh indikator sentimen konsumen melampaui ekspektasi pasar. Namun, peningkatan ini disertai dengan kenaikan tipis pada ekspektasi inflasi.

US100 (D1)

Sumber: xStation5

Pembeli masih menghadapi kesulitan besar untuk menembus zona resistance di area sekitar 25.900. Momentum kenaikan terlihat melemah sejak akhir 2025 dan hingga kini masih menghadapi tantangan. Pasar telah tiga kali memantul dari area resistance tersebut, sehingga meningkatkan probabilitas terjadinya koreksi dengan target di kisaran level FIBO 23,6 hingga 38,2.

Berita Emiten: