Daily Summary: Wall Street Menguat Jelang Libur Natal

Suasana Natal jelas mendominasi pergerakan Wall Street hari ini. Nasdaq 100 menguat lebih dari 1,1%, S&P 500 naik sekitar 0,8%, sementara Dow Jones bertambah sekitar 0,6%. Sesi perdagangan hari ini menegaskan optimisme investor yang terus tumbuh secara bertahap.

Indeks saham Eropa juga ditutup mayoritas di zona hijau. FTSE 100 Inggris naik 0,6%, DAX Jerman ditutup menguat 0,4%, dan IBEX 35 Spanyol bertambah 0,2%. Indeks CAC 40 Prancis menjadi yang terlemah, hanya mencatatkan kenaikan tipis.

Sorotan utama hari ini tidak diragukan lagi adalah keputusan Bank of Japan yang menaikkan suku bunga ke level 0,75%, tertinggi dalam tiga dekade terakhir. Langkah ini menandai akhir simbolis dari era suku bunga ultra-rendah, meskipun suku bunga riil masih berada di wilayah negatif.

Di pasar valuta asing, pergerakan terbesar terjadi pada pasangan USDJPY, yang menguat signifikan sebagai respons terhadap keputusan Bank of Japan tersebut.

Data penjualan ritel Inggris untuk November tercatat lebih lemah dari perkiraan. Total penjualan turun 0,1% secara bulanan, sementara penjualan ritel inti juga berada di bawah proyeksi. Pertumbuhan tahunan pun gagal memenuhi ekspektasi analis, mencerminkan aktivitas belanja konsumen yang masih moderat di Inggris.

Penjualan ritel Kanada untuk Oktober juga mengecewakan. Total penjualan turun sekitar 0,2% secara bulanan, sementara penjualan ritel inti—yang tidak mencakup stasiun bensin dan suku cadang otomotif—turun sekitar 0,5%. Angka-angka ini mengindikasikan melemahnya permintaan konsumen dan dapat dipandang sebagai sinyal negatif bagi perekonomian Kanada.

Indeks sentimen konsumen University of Michigan untuk Desember tercatat di level 52,9 poin, lebih rendah dari perkiraan 53,3 poin. Ekspektasi inflasi naik ke 4,2%, menunjukkan sikap konsumen Amerika Serikat yang masih relatif berhati-hati.

Di pasar logam mulia, perak memimpin penguatan hari ini dengan kenaikan sekitar 2,6% ke kisaran 67 USD per ons. Platinum naik sekitar 3,1% ke level mendekati 1.980 USD per ons, palladium menguat sekitar 1,5% ke kisaran 1.710 USD, sementara emas naik tipis hampir 0,5% dan diperdagangkan di sekitar 4.350 USD per ons.

Di pasar kripto, Bitcoin menguat lebih dari 1,7% dan bertahan di atas level 87.000 USD, sementara Ethereum melonjak hampir 5% dan bergerak di sekitar 3.000 USD.