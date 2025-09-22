Wall Street mengarah ke akhir sesi Senin di wilayah positif meski sempat melemah luas saat pembukaan. Optimisme kembali dipicu sektor teknologi, didukung pengumuman investasi Nvidia di OpenAI. Kenaikan dipimpin Nasdaq (+0,5%), diikuti S&P 500 (+0,4%), Russell 2000 (+0,3%), dan DJIA (+0,2%).

Hari ini diwarnai pidato para pejabat Federal Reserve. Nominasi Trump Stephen Miran menyerukan “serangkaian pemangkasan 50 bps”, berargumen suku saat ini mengancam ekonomi. Sementara itu, Presiden Fed St. Louis A. Musalem menilai kebijakan berada antara moderat-restriktif dan netral, dengan risiko inflasi menuntut kehati-hatian. Dari Cleveland Fed, E. Hammack menekankan sulitnya menyeimbangkan berbagai risiko.

Nvidia (NVDA.US) mengumumkan investasi $100 miliar di OpenAI, di mana raksasa teknologi AS ini akan menyediakan prosesor dengan kinerja gabungan 10 gigawatt. Saham naik >4%.

Inflasi harga produsen Kanada (IPPI) naik di atas ekspektasi pada Agustus (0,5% vs konsensus 0,1%, sebelumnya 0,7%).

Emas melesat hampir 1,7% ke sekitar $3.745/oz, sepenuhnya menghapus koreksi terbaru dan mencetak rekor tertinggi baru. Logam mulia lain juga reli: perak +2,4% ke $44,05, platinum +1,3%, palladium +3,5%.

Kakao turun sesi kelima berturut-turut (-4%), ke level terendah sejak November 2024 seiring membaiknya prospek pasokan. Gandum dan kedelai juga turun 2% setelah laporan yang menyiratkan kenaikan pasokan ekspor.

Di FX, dolar AS memulai pekan dengan tekanan jual (USDIDX -0,3%), mengakhiri rebound tiga hari. Euro menjadi mata uang G10 terkuat (EURUSD +0,4% ke 1,1795; EURJPY +0,3%; EURGBP dan EURCHF +0,1%). Sterling juga menguat (GBPUSD +0,4%). Dolar Kanada (USDCAD +0,3%) dan krone Norwegia (USDNOK +0,8%) melemah terhadap dolar.