Indeks Wall Street terus naik pada Triple Witching Day, menyentuh rekor tertinggi baru, didorong interpretasi dovish atas pemangkasan suku bunga terbaru The Fed.

Kontrak US100 sudah naik 0,4% lebih dari dua jam sebelum penutupan sesi, menembus 24.800 poin. US500 menguat 0,15%, diperdagangkan di atas 6.700 poin.

Neel Kashkari menyatakan mendukung keputusan pemangkasan suku bunga terbaru dan akan memilih dua kali pemangkasan lagi tahun ini. Pada 2026, Kashkari akan menjadi anggota FOMC yang memiliki hak suara.

Miran, anggota baru Dewan Gubernur The Fed, mengindikasikan bahwa untuk mencapai suku bunga netral, suku bunga perlu dipangkas 50 bps.

Meski interpretasi langkah The Fed cenderung dovish, EUR/USD turun untuk sesi ketiga berturut-turut, menguji level 1,1750—setelah sempat menyentuh 1,19 saat keputusan The Fed, tertinggi sejak 2021.

Emas dan perak hari ini memulihkan pelemahan: masing-masing naik 0,7% dan 2,0%. Perak berpeluang menutup hari di level tertinggi sejak 2011.

Bank of Japan, di bawah Gubernur Kazuo Ueda, memutuskan menahan suku bunga di 0,50%. Pada saat yang sama, diumumkan rencana secara bertahap menjual kepemilikan ETF dan REIT.

Di Inggris, penjualan ritel naik 0,5% pada Agustus 2025 (m/m), melampaui ekspektasi analis 0,3%.

Di Jerman, harga produsen (PPI) turun 0,5% m/m, sementara pasar memperkirakan penurunan 0,1%.

Di Kanada, penjualan ritel turun 0,8% pada Juli 2025 (m/m), sejalan ekspektasi. Laporan—terutama ex-auto—lebih lemah dari perkiraan, mengurangi peluang BoC mempertahankan sikap hati-hati dan meningkatkan kemungkinan pemangkasan suku bunga lebih awal.

Donald Trump berbicara dengan Presiden Xi hari ini dan melaporkan hasil positif. Ia mengumumkan rencana bertemu Xi pada KTT APEC mendatang di Korea Selatan.

Nanti malam, Moody’s diperkirakan mengumumkan keputusan peringkat kredit untuk Polandia.

Bitcoin turun lebih dari 1,3% ke sekitar $115.670, sementara Ethereum melemah hampir 3%, menguji area $4.460.