Departemen Perdagangan AS dalam waktu dekat akan mengizinkan chip H200 milik Nvidia Corp diekspor ke Tiongkok, menurut laporan media Semafor pada Senin yang mengutip seseorang yang mengetahui rencana tersebut (sumber: Reuters).

Kenaikan saham Nvidia (NVDA.US) semakin cepat setelah laporan tersebut tersebar melalui Reuters. Saham saat ini naik sekitar 3 persen meskipun sempat melemah pada awal sesi perdagangan.

Kabar ini muncul hanya tiga hari setelah pengajuan rancangan undang-undang bipartisan di Senat AS, Secure and Feasible Exports Chips Act, yang akan memblokir Nvidia dari menjual chip AI tercanggihnya (H200 dan Blackwell) ke Tiongkok selama 30 bulan, dengan tujuan membatasi akses Beijing terhadap teknologi AI mutakhir.



