Sesi perdagangan Amerika berakhir mixed: Dow Jones turun 0,3%, S&P 500 melemah 0,09%, sementara NASDAQ naik 0,13%. Kinerja terbaik datang dari Russell 2000, yang menguat 0,21%. Namun, meski mencetak rekor intraday baru, indeks ini gagal menutup sesi pada level tertinggi sepanjang masa.

Pertemuan FOMC hari ini menarik seluruh perhatian pasar, yang sejak awal pekan bergerak dalam mode wait-and-see. Ekspektasi terhadap keputusan The Fed tidak hanya terkait level suku bunga, tetapi terutama pada nada pernyataan dan proyeksi baru yang akan mengindikasikan kecepatan pemangkasan suku bunga ke depan.

Sebagian besar pasar memperkirakan pemangkasan 25 basis poin menjadi 3,75%.

Kemarin, Kevin Hassett, salah satu kandidat unggulan untuk posisi ketua The Fed, menyatakan bahwa bank sentral masih memiliki ruang signifikan untuk pemangkasan suku bunga lebih lanjut, bahkan berpotensi melampaui standar 25 basis poin. Ia menekankan bahwa keputusan harus tetap berbasis data.

Pada Oktober, jumlah lowongan kerja di AS naik tipis menjadi 7,67 juta, dibandingkan 7,66 juta pada September. Angka ini menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja tetap relatif tinggi, meskipun kenaikan yang kecil mengindikasikan aktivitas rekrutmen yang melambat.

Pada November, CPI Tiongkok naik 0,7% secara tahunan—laju tercepat sejak Maret 2024 dan sesuai dengan ekspektasi. Namun, CPI bulanan turun 0,1%, dan deflasi produsen yang dalam menunjukkan bahwa ekonomi masih berjuang menghadapi permintaan yang lemah dan tekanan deflasi di sektor industri.

CPI Tiongkok sesuai ekspektasi, tetapi pembacaan bulanannya lemah, begitu pula dengan PPI. Jika digabungkan dengan sinyal baru kemungkinan stimulus dan laporan pemangkasan rasio persyaratan cadangan (RRR), hal ini menciptakan prospek menarik untuk tahun 2026—terutama setelah aksi ambil untung baru-baru ini menekan pasar saham Tiongkok.

Pada Oktober, sekitar 2.400 migran bersih tiba di Selandia Baru, menunjukkan pertumbuhan populasi yang moderat namun stabil.

Di pasar logam mulia, perak mencapai rekor tertinggi baru hari ini, melampaui 60 dolar per ounce untuk pertama kalinya. Kenaikan ini didorong oleh pasokan global yang terbatas, meningkatnya permintaan industri, dan minat investor yang menguat. Sementara itu, emas tetap bergerak di sekitar 4.200 dolar.