Futures S&P 500 (US500) melemah tipis pada Selasa karena investor menghindari posisi besar menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve minggu ini. Nasdaq 100 futures turun 0,3%, tetapi Nvidia menguat di pra-pasar setelah Presiden Donald Trump mengizinkan perusahaan mengekspor chip AI H200 ke Tiongkok dengan tambahan biaya 25%. Kini pasar menunggu data JOLTS yang akan dirilis pukul 3 PM GMT.

ADP NER Pulse mengindikasikan bahwa perusahaan swasta menambah 4.750 pekerjaan per minggu.

CEO Wells Fargo, Scharf, menyatakan bahwa: “Pengeluaran liburan di AS sedikit lebih tinggi YoY dalam beberapa minggu pertama. Tingkat belanja konsumen tetap kuat.”

Menurut data FactSet per 4 Desember, 83% perusahaan S&P 500 melampaui perkiraan earnings untuk Q3; sektor dengan pertumbuhan tercepat di antara 11 sektor indeks adalah Teknologi Informasi (+29% YoY).

FactSet juga mencatat bahwa Q3 menghasilkan pertumbuhan earnings rata-rata 13,4% YoY, sementara S&P 500 sendiri naik 13,1% YoY pada periode yang sama—menandai kuartal berturut-turut dengan momentum pertumbuhan dua digit di AS.

Indeks Optimisme Bisnis NFIB AS berada di 99 versus ekspektasi 98,3 dan sebelumnya 98,2.

Indeks NFIB adalah salah satu indikator kunci ekonomi AS, karena bisnis kecil mempekerjakan hampir 50% tenaga kerja AS. Peningkatan sentimen sebagian besar disebabkan oleh pemangkasan suku bunga dan ekspektasi penurunan lebih lanjut pada 2026. Futures Russell 2000 (US2000), yang mewakili perusahaan-perusahaan kecil AS (meski masih terlalu besar untuk melapor ke NFIB), diperdagangkan mendekati level tertinggi historisnya.

US100 (D1 interval)

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: xStation5

Berita Emiten

Almonty Industries turun 18% setelah menetapkan harga 18 juta saham pada 6,25 dolar dalam penawaran saham yang diperbesar senilai 112,5 juta dolar (ALM.US).

Ares Management melonjak 7,7% setelah S&P Dow Jones Indices mengumumkan bahwa saham tersebut akan menggantikan Kellanova di S&P 500 pada 11 Desember (ARES.US).

CVS Health naik 3,1% setelah menaikkan proyeksi laba dan pendapatan 2025 serta menetapkan target pertumbuhan hingga 2028 (CVS.US).

FMC Corp. turun 1,2% setelah Barclays menurunkan peringkat saham menjadi underweight dari equal weight, mengutip tekanan margin yang diperkirakan berlanjut pada 2026 (FMC.US).

Galaxy Digital naik 1,7% setelah Citizens memulai peliputan dengan peringkat market outperform dan target harga 60 dolar (GLXY.US).

Geopark turun 12% setelah Parex Resources menghentikan pembahasan potensi akuisisi (GPRK.US).

Graphic Packaging turun 5,6% setelah perusahaan memangkas panduan EBITDA sepanjang tahun, dengan titik tengah berada di bawah perkiraan analis (GPK.US).

PepsiCo naik 0,1% setelah mencapai kesepakatan dengan aktivis investor Elliott Investment Management yang mencakup pengurangan 20% portofolio produk AS dan fokus lebih besar pada keterjangkauan (PEP.US).

RPM International naik 0,7% setelah RBC Capital Markets menaikkan peringkat saham menjadi outperform dari sector perform, mengutip tren yang membaik (RPM.US).

Toll Brothers turun 5,5% setelah proyeksi pengiriman rumah 2026 tidak memenuhi ekspektasi konsensus (TOL.US).

Viking Holdings naik 2,2% setelah Goldman Sachs menaikkan peringkat menjadi buy dari neutral (VIK.US).

Wave Life Sciences naik 8%, memperpanjang lonjakan luar biasa 147% pada hari Senin, setelah RBC Capital Markets menaikkan peringkat menjadi outperform menyusul data klinis terkait obesitas yang dianggap “mengagumkan” (WVE.US).

Nvidia (NVDA.US, D1 interval)

Saham Nvidia mendekati EMA50 (garis oranye) dan pengumuman Trump dapat menjadi katalis penting yang mendukung sentimen pada saham ini.

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.