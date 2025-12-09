Oracle, salah satu pemimpin dalam layanan dan infrastruktur cloud, akan merilis hasil keuangannya setelah penutupan sesi perdagangan AS pada hari Rabu. Valuasi perusahaan telah mengalami perubahan sentimen dan harga yang sangat dramatis sepanjang tahun.



Kenaikan pendapatan dan laba yang kuat, ditambah dengan pertumbuhan backlog yang belum pernah terjadi sebelumnya berkat kerja sama dengan OpenAI , sempat mendorong valuasi Oracle ke level baru. Namun, investor dengan cepat mulai menyoroti arus kas yang direncanakan perusahaan, khususnya CAPEX . Oracle berusaha menghasilkan CAPEX pada level yang biasanya hanya dimiliki perusahaan mega-cap, padahal Oracle sendiri bukan bagian dari kelompok itu. Selain itu, usaha tersebut dilakukan ketika Oracle sudah dibebani rasio utang terhadap ekuitas sekitar 450%. Hal ini memicu kekhawatiran besar, menyebabkan penurunan valuasi sekitar 30% dalam beberapa bulan terakhir, bersamaan dengan peningkatan aktivitas kontrak CDS.

Apa ekspektasi untuk hasil keuangan?

Publikasi terakhir sering mengecewakan investor dalam hal pendapatan dan laba, tetapi kompensasinya berasal dari prospek, panduan, investasi, atau perkembangan yang kuat di area strategis. Kali ini, bagaimanapun, para pemegang saham mungkin menuntut realisasi dari setidaknya sebagian janji-janji tersebut.

Ekspektasi laba berada di sekitar 1,64 dolar per saham, dengan pendapatan diperkirakan sekitar 16,19 miliar dolar . Kekecewaan lain di area ini mungkin tidak akan ditanggapi dengan kesabaran yang sama seperti pada konferensi sebelumnya. Yang lebih penting, investor kini akan lebih memperhatikan profitabilitas daripada pendapatan semata.Aspek yang dapat menjadi sangat krusial adalah bagaimana manajemen menafsirkan sikap pasar terhadap CAPEX . CAPEX bukan lagi nilai intrinsik yang dihargai apa adanya, dan peningkatan lebih lanjut dalam kondisi saat ini dapat memicu penurunan valuasi tambahan.



ORCL.US (H1)

Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Sumber: xStation5

Materi pemasaran ini bukan merupakan rekomendasi investasi atau saran strategi investasi. Informasi ini tidak menjamin kinerja atau hasil investasi di masa mendatang. Aktivitas trading melibatkan risiko kerugian finansial yang signifikan, termasuk kemungkinan kehilangan sebagaian maupun seluruh modal yang diinvestasikan. Segala keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu.