Pendapatan turun pada kuartal ini menjadi $10,60 miliar, sesuai dengan konsensus. Secara tahunan, perusahaan masih mencatat pertumbuhan yang terlihat.

Di mana hasilnya paling menonjol adalah pada profitabilitas, dengan EPS mencapai $1,28, mengalahkan ekspektasi pasar lebih dari 30%.

Penjualan LfL meningkat 4%.

Margin kotor naik menjadi 29,9%, mencerminkan kenaikan 1% secara tahunan.

Secara nominal, laba bersih meningkat hingga 43,8% YoY, mencapai $282,7 juta.

Dollar General, salah satu peritel terkemuka di Amerika Serikat, telah merilis hasil kinerja untuk kuartal ketiga 2025. Terlepas dari (atau mungkin karena) suasana suram di pasar tenaga kerja dan di kalangan konsumen, jaringan toko ini melaporkan hasil yang sangat baik, yang menghasilkan kenaikan harga saham yang signifikan. Hingga akhir sesi, saham perusahaan naik hingga 12%.

Manajemen mengumumkan pembukaan 196 toko baru, modernisasi 1.100 toko yang sudah ada, serta mengumumkan dividen sebesar $0,59. Mereka juga menyatakan bahwa tahun depan perusahaan ingin mempertahankan momentum ini dan mencapai pertumbuhan penjualan bersih sebesar 4,7–4,9 persen, meningkat dari proyeksi sebelumnya 4,3–4,8.

Investor perusahaan yang tampak sederhana ini kini berada di ambang euforia. Perusahaan menyajikan hasil yang sangat baik dan proyeksi yang bahkan lebih kuat, meskipun terdapat kekhawatiran pasar mengenai kondisi konsumen Amerika. Kekhawatiran terhadap pasar tenaga kerja, konsumsi, atau risiko resesi secara umum justru dapat menjadi katalis positif bagi perusahaan seperti Dollar General. Toko ini berada dalam segmen ritel beranggaran rendah. Pada masa kondisi ekonomi lemah, toko seperti ini tidak kehilangan pelanggan atau pendapatan karena basis pelanggannya tidak memiliki alasan untuk mengurangi konsumsi—justru mereka mendapatkan pelanggan baru yang, pada masa ekonomi baik, mungkin berbelanja di restoran atau toko yang lebih mahal.

DG.US (D1)

