Futures atas Dow Jones Industrial Average (US30) naik hampir 1,3% hari ini, menyentuh level tertinggi sejak 22 Agustus.

Kenaikan indeks didukung oleh saham dengan bobot terbesar, termasuk UnitedHealth Group, Caterpillar, Home Depot, Sherwin-Williams, dan Goldman Sachs, yang masing-masing menguat antara 2,2% hingga 3,2% hari ini.

Pasar menyambut data tenaga kerja AS yang lebih lemah dengan optimisme, karena meningkatkan peluang serangkaian pemangkasan suku bunga Fed. Sementara itu, inflasi keluar sesuai perkiraan, meski laju bulanan tercatat dua kali lipat dari Juli.

US30 (interval D1)

Hari ini, futures Dow Jones menembus level 46.000 poin, namun indikator RSI belum mencapai 70 — yang biasanya menandakan kondisi jenuh beli (overbought).

Sumber: xStation5