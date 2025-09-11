Acara utama hari ini tanpa diragukan lagi adalah rilis data inflasi CPI AS pada pukul 19:30 WIB, yang bisa menentukan seberapa besar pemangkasan suku bunga The Fed minggu depan. Pasar sudah 100% yakin bahwa pemangkasan akan terjadi, tetapi skalanya masih diperdebatkan. Jika CPI mengejutkan ke bawah — mirip dengan data PPI baru-baru ini — peluang pemangkasan 50 basis poin akan meningkat secara signifikan. Risiko pelemahan pasar tenaga kerja sudah cukup untuk menjamin adanya pemangkasan, sementara kekhawatiran inflasi sebelumnya sempat menahan ekspektasi. Jika isu inflasi berlebihan mereda, jalan bagi Fed untuk menebus waktu yang hilang akan terbuka.

Lebih awal hari ini, data inflasi produsen Jepang (PPI) dirilis dan hasilnya secara umum sesuai ekspektasi. Selain itu, perlu diingat bahwa keputusan ECB juga dijadwalkan hari ini. Namun, tidak diharapkan ada kejutan, dengan suku bunga kemungkinan tetap sama seperti Juli. Yang akan menjadi sorotan adalah komunikasi Presiden Lagarde saat konferensi pers.

