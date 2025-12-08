Kalender ekonomi makro hari ini cukup ringan. Tidak ada agenda besar yang dijadwalkan yang dapat secara signifikan mempengaruhi pasar keuangan global. Namun, akhir pekan nanti akan menghadirkan sejumlah rilis yang lebih penting.

Pada Selasa, 9 Desember, kita akan mendapatkan laporan JOLTS mengenai lowongan pekerjaan baru untuk Oktober. Dan pada Rabu, The Fed akan mengumumkan keputusan suku bunganya. Saat ini, pasar memperkirakan peluang 87 persen untuk pemangkasan suku bunga 25 basis poin.

Kalender rinci untuk hari ini:

Senin, 8 Desember

07:00 – Produksi Industri Jerman

09:30 – Indeks Sentix Zona Euro

Selasa, 9 Desember

Sepanjang hari – Neraca Perdagangan Tiongkok

08:00 – Neraca Perdagangan Jerman

15:00 – AS JOLTS (Oktober)

Rabu, 10 Desember

01:30 – CPI Tiongkok (November)

12:30 – Aplikasi KPR AS

13:30 – Biaya Tenaga Kerja AS

15:30 – Stok Minyak Mentah DOE AS

14:45 / 15:30 – Keputusan BoC Kanada / Pidato Gubernur Macklem

19:00 / 19:30 – Keputusan & Proyeksi The Fed / Pidato Powell

Kamis, 11 Desember

08:30 – Keputusan SNB Swiss

11:00 – Keputusan CBRT Turki

13:30 – Klaim Pengangguran Awal AS / Neraca Perdagangan AS

15:30 – Stok Gas Alam EIA AS

Jumat, 12 Desember

04:30 – Produksi Industri Jepang

07:00 – CPI Jerman

08:00 – CPI Spanyol

13:00 / 13:30 – Pidato Pejabat The Fed (Hammack, Paulson)

15:30 – Izin Mendirikan Bangunan Kanada / Penjualan Grosir Kanada

Laporan Keuangan yang Perlu Dipantau