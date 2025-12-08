Baca selengkapnya
14.14 · 8 Desember 2025

Economic Calendar: Awal Pekan yang Tenang Menuju Sejumlah Rilis Penting 🔎

Kalender ekonomi makro hari ini cukup ringan. Tidak ada agenda besar yang dijadwalkan yang dapat secara signifikan mempengaruhi pasar keuangan global. Namun, akhir pekan nanti akan menghadirkan sejumlah rilis yang lebih penting.

Pada Selasa, 9 Desember, kita akan mendapatkan laporan JOLTS mengenai lowongan pekerjaan baru untuk Oktober. Dan pada Rabu, The Fed akan mengumumkan keputusan suku bunganya. Saat ini, pasar memperkirakan peluang 87 persen untuk pemangkasan suku bunga 25 basis poin.

Kalender rinci untuk hari ini:

Senin, 8 Desember

  • 07:00 – Produksi Industri Jerman

  • 09:30 – Indeks Sentix Zona Euro

Selasa, 9 Desember

  • Sepanjang hari – Neraca Perdagangan Tiongkok

  • 08:00 – Neraca Perdagangan Jerman

  • 15:00 – AS JOLTS (Oktober)

Rabu, 10 Desember

  • 01:30 – CPI Tiongkok (November)

  • 12:30 – Aplikasi KPR AS

  • 13:30 – Biaya Tenaga Kerja AS

  • 15:30 – Stok Minyak Mentah DOE AS

  • 14:45 / 15:30 – Keputusan BoC Kanada / Pidato Gubernur Macklem

  • 19:00 / 19:30 – Keputusan & Proyeksi The Fed / Pidato Powell

Kamis, 11 Desember

  • 08:30 – Keputusan SNB Swiss

  • 11:00 – Keputusan CBRT Turki

  • 13:30 – Klaim Pengangguran Awal AS / Neraca Perdagangan AS

  • 15:30 – Stok Gas Alam EIA AS

Jumat, 12 Desember

  • 04:30 – Produksi Industri Jepang

  • 07:00 – CPI Jerman

  • 08:00 – CPI Spanyol

  • 13:00 / 13:30 – Pidato Pejabat The Fed (Hammack, Paulson)

  • 15:30 – Izin Mendirikan Bangunan Kanada / Penjualan Grosir Kanada
    ​​​​​​​

Laporan Keuangan yang Perlu Dipantau

  • Senin, 8 Desember: ThyssenKrupp AG, GameStop, AeroVironment

  • Selasa, 9 Desember: Nordson, Synopsys, Oracle, Adobe

  • Rabu, 10 Desember: Costco, Broadcom, Lululemon

8 Desember 2025, 13.51

Morning Wrap (08.12.2025)
6 Desember 2025, 01.56

Daily Summary: Wall Street Mengakhiri Pekan dengan Kenaikan Tenang 🗽
5 Desember 2025, 22.01

BREAKING: Inflasi PCE AS Sesuai Ekspektasi, Data Sentimen Michigan Menguat
5 Desember 2025, 13.50

Kalender Ekonomi: PCE Tertunda Jadi Fokus Utama Hari Ini

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.