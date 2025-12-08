Kalender ekonomi makro hari ini cukup ringan. Tidak ada agenda besar yang dijadwalkan yang dapat secara signifikan mempengaruhi pasar keuangan global. Namun, akhir pekan nanti akan menghadirkan sejumlah rilis yang lebih penting.
Pada Selasa, 9 Desember, kita akan mendapatkan laporan JOLTS mengenai lowongan pekerjaan baru untuk Oktober. Dan pada Rabu, The Fed akan mengumumkan keputusan suku bunganya. Saat ini, pasar memperkirakan peluang 87 persen untuk pemangkasan suku bunga 25 basis poin.
Kalender rinci untuk hari ini:
Senin, 8 Desember
-
07:00 – Produksi Industri Jerman
-
09:30 – Indeks Sentix Zona Euro
Selasa, 9 Desember
-
Sepanjang hari – Neraca Perdagangan Tiongkok
-
08:00 – Neraca Perdagangan Jerman
-
15:00 – AS JOLTS (Oktober)
Rabu, 10 Desember
-
01:30 – CPI Tiongkok (November)
-
12:30 – Aplikasi KPR AS
-
13:30 – Biaya Tenaga Kerja AS
-
15:30 – Stok Minyak Mentah DOE AS
-
14:45 / 15:30 – Keputusan BoC Kanada / Pidato Gubernur Macklem
-
19:00 / 19:30 – Keputusan & Proyeksi The Fed / Pidato Powell
Kamis, 11 Desember
-
08:30 – Keputusan SNB Swiss
-
11:00 – Keputusan CBRT Turki
-
13:30 – Klaim Pengangguran Awal AS / Neraca Perdagangan AS
-
15:30 – Stok Gas Alam EIA AS
Jumat, 12 Desember
-
04:30 – Produksi Industri Jepang
-
07:00 – CPI Jerman
-
08:00 – CPI Spanyol
-
13:00 / 13:30 – Pidato Pejabat The Fed (Hammack, Paulson)
-
15:30 – Izin Mendirikan Bangunan Kanada / Penjualan Grosir Kanada
Laporan Keuangan yang Perlu Dipantau
-
Senin, 8 Desember: ThyssenKrupp AG, GameStop, AeroVironment
-
Selasa, 9 Desember: Nordson, Synopsys, Oracle, Adobe
-
Rabu, 10 Desember: Costco, Broadcom, Lululemon
