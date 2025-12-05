Kalender makro hari ini relatif ringan. Satu-satunya publikasi yang memiliki dampak global adalah laporan PCE AS untuk September, yang rilisnya sempat tertunda. Namun karena mencerminkan data lama (September), sensitivitas pasar terhadap rilis ini diperkirakan lebih rendah dibanding data terbaru.
Selain itu, pasar juga akan menerima laporan awal University of Michigan untuk Desember, serta data pasar tenaga kerja Kanada, yaitu perubahan tingkat pekerjaan dan tingkat pengangguran.
Rangkaian Data Lengkap Hari Ini:
07:00 AM BST – Jerman – Pesanan Barang Tahan Lama (Oktober)
-
German Factory Orders:
Forecast: 0.3% MoM | Previous: 1.1% MoM
10:00 AM BST – Zona Euro – Data PDB
-
GDP YoY:
Forecast: 1.4% | Previous: 1.5%
-
GDP QoQ (Q3):
Forecast: 0.2% | Previous: 0.1%
01:30 PM BST – Kanada – Data Tenaga Kerja (November)
-
Employment Change: Forecast –1.5K | Previous 66.6K
-
Full-Time Employment: Previous –18.5K
-
Part-Time Employment: Previous 85.1K
-
Unemployment Rate: Forecast 7.0% | Previous 6.9%
-
Avg Hourly Wages (Permanent): Previous 4.0%
-
Participation Rate: Previous 65.3%
03:00 PM BST – Amerika Serikat – Data Inflasi (September)
PCE Price Index:
-
MoM: Forecast 0.3% | Previous 0.3%
-
YoY: Forecast 2.8% | Previous 2.7%
Core PCE Price Index:
-
MoM: Forecast 0.2% | Previous 0.2%
-
YoY: Forecast 2.9% | Previous 2.9%
Income & Spending:
-
Personal Income: Forecast 0.3% | Previous 0.4%
-
Personal Spending: Forecast 0.3% | Previous 0.6%
03:00 PM BST – Amerika Serikat – Barang Tahan Lama (September)
-
Factory Orders: Previous 1.4% MoM
-
Factory Orders ex Transport: Previous 0.1% MoM
-
Durables ex Transport: Previous 0.6% MoM
-
Durables ex Defense: Forecast 0.1% MoM | Previous 0.1%
03:00 PM BST – Amerika Serikat – University of Michigan (Desember)
-
1-Year Inflation Expectations: Previous 4.5%
-
5-Year Inflation Expectations: Previous 3.4%
-
Consumer Expectations: Forecast 52.0 | Previous 51.0
-
Consumer Sentiment: Previous 51.0
-
Current Conditions: Forecast 51.3 | Previous 51.1
03:10 PM BST – Zona Euro – Pidato Lane (ECB)
