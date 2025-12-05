Sesi terakhir pekan ini membawa kenaikan hati-hati di Wall Street, dengan kontrak berjangka S&P 500 (US500) naik 0,2 persen dan kontrak berjangka Nasdaq 100 (US100) naik 0,4 persen. Saham Micron, Adobe (yang akan melaporkan laba pada Rabu depan), dan Salesforce bergerak naik, sementara Netflix dan General Electric berada di bawah tekanan. Dolar AS diperdagangkan relatif datar. Terlepas dari sentimen positif di Wall Street, kriptokurensi justru melemah, dengan Bitcoin turun 3 persen ke 88 ribu dolar dan kripto besar seperti Polkadot jatuh 8 hingga 10 persen.



Laporan PCE mendukung pasar, dengan ekspektasi inflasi sesuai perkiraan dan konsumsi serta pendapatan personal sebagian besar sejalan dengan proyeksi ekonom. Data awal University of Michigan untuk Desember juga memberikan sinyal positif bagi Wall Street, menunjukkan peningkatan sentimen konsumen dan penurunan ekspektasi inflasi untuk horizon satu dan lima tahun. Kombinasi ini memperkuat ekspektasi pemangkasan suku bunga yang realistis pada Desember dan prospek kebijakan dovish berisiko lebih rendah menuju 2026, yang dapat mendukung aset berisiko sambil menekan imbal hasil dan dolar AS.

Data makro AS yang dirilis hari ini

US PCE Price Index YoY: 2,8% (Prakiraan 2,8%, Sebelumnya 2,7%)

US PCE Price Index MoM: 0,3% (Prakiraan 0,3%, Sebelumnya 0,3%)

US Core PCE Price Index YoY: 2,8% (Prakiraan 2,8%, Sebelumnya 2,9%)

US Core PCE Price Index MoM: 0,2% (Prakiraan 0,2%, Sebelumnya 0,2%)

US Real Personal Consumption MoM: 0,0% (Prakiraan 0,1%, Sebelumnya 0,4%)

US Consumer Spending MoM: 0,3% (Prakiraan 0,3%, Sebelumnya 0,6%)

US Personal Income MoM: 0,4% (Prakiraan 0,3%, Sebelumnya 0,4%)

University Michigan Sentiment Prelim (Desember): 53,3 (Prakiraan 52, Sebelumnya 51,0)

University Michigan Expectations Prelim: 55 (Prakiraan 52,7, Sebelumnya 51,0)

University Michigan Condition Prelim: 50,7 (Prakiraan 52,1, Sebelumnya 51,1)

University Michigan 5 Yr Inflation Prelim: 3,2% (Prakiraan 3,4%, Sebelumnya 3,4%)

University Michigan 1 Yr Inflation Prelim: 4,1% (Prakiraan 4,5%, Sebelumnya 4,5%)



Saham CoreWeave (CRWV.US), salah satu saham teknologi yang paling terjual tahun ini, telah melonjak lebih dari 20 persen selama lima sesi terakhir, mengonfirmasi bahwa kekhawatiran mengenai belanja infrastruktur AI yang berlebihan telah mereda secara signifikan. Analis dari Roth Capital Partners memulai cakupan pada perusahaan penyewaan GPU tersebut dengan rekomendasi beli dan target harga 110 dolar AS, menyiratkan potensi kenaikan sekitar 25 persen dari level saat ini.

Di pasar komoditas, kenaikan dipimpin oleh kontrak berjangka gas alam (NATGAS), yang naik lebih dari 5 persen, dan kakao, yang menguat hampir 4 persen. Minyak mencatat kenaikan moderat di bawah 0,7 persen.

Strategi Pentagon yang baru diumumkan menyerukan agar Eropa mengambil alih sebagian besar belanja pertahanan NATO pada 2027 dan bertujuan mengurangi risiko konflik terkait Taiwan. Sektor pertahanan AS melemah; saham RTX, perusahaan pertahanan terbesar di Amerika, termasuk yang terkoreksi. Pekan depan, produsen drone AeroVironment akan merilis laporan keuangannya.

Pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Tiongkok He Lifeng dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent kemungkinan berjalan mulus, karena pejabat Tiongkok mengeluarkan pernyataan positif setelahnya yang menyoroti rencana untuk memperluas kerja sama dengan Amerika Serikat.

