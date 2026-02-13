Hari ini diawali dengan antisipasi terhadap rilis data utama Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat untuk bulan Januari, yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sentimen pasar keuangan serta membentuk ekspektasi kebijakan moneter Federal Reserve ke depan. Pelaku pasar akan mencermati dinamika harga baik secara bulanan maupun tahunan, karena hasil CPI dapat memicu peningkatan volatilitas di pasar valuta asing, bursa saham, dan pasar obligasi.

Kalender Ekonomi (CET)

08:00 – Rumania

PDB n.s.a. pendahuluan (y/y) Q4: 0,1% (perkiraan 1,2%, sebelumnya 1,7%)

Produksi industri s.a. (m/m) Desember: 0,8% (perkiraan 1%, sebelumnya -0,7%)

08:30 – Swiss

CPI (m/m) Januari: perkiraan 0,0%, sebelumnya 0,0%

CPI (y/y) Januari: perkiraan 0,1%, sebelumnya 0,1%

08:30 – Hungaria

Produksi industri s.a. final (m/m) Desember: perkiraan 0,9%, sebelumnya -1,6%

Produksi industri n.s.a. final (y/y) Desember: perkiraan 1,8%, sebelumnya -5,5%

Produksi industri w.d.a. final (y/y) Desember: perkiraan -1%, sebelumnya -5,5%

09:00 – Republik Ceko

CPI final (m/m) Januari: perkiraan 0,9%, sebelumnya -0,3%

CPI final (y/y) Januari: perkiraan 1,6%, sebelumnya 2,1%

09:00 – Spanyol

CPI final (m/m) Januari: perkiraan -0,4%, sebelumnya 0,3%

HICP final (m/m) Januari: perkiraan -0,7%, sebelumnya 0,3%

CPI final (y/y) Januari: perkiraan 2,4%, sebelumnya 2,9%

HICP final (y/y) Januari: perkiraan 2,5%, sebelumnya 3%

09:00 – Slovakia

PDB pendahuluan (y/y) Q4: perkiraan 0,8%, sebelumnya 0,9%

10:00 – Polandia

CPI final (m/m) Januari: perkiraan 0,5%, sebelumnya 0,0%

CPI final (y/y) Januari: perkiraan 1,9%, sebelumnya 2,4%

10:00 – Republik Ceko

Neraca transaksi berjalan (CZK) Desember: perkiraan 10,5 miliar, sebelumnya 8,16 miliar

11:00 – Zona Euro

Neraca perdagangan luar negeri n.s.a. (EUR) Desember: sebelumnya 9,9 miliar

Neraca perdagangan luar negeri s.a. (EUR) Desember: perkiraan 11,7 miliar, sebelumnya 10,7 miliar

PDB s.a. revisi (q/q) Q4: perkiraan 0,3%, sebelumnya 0,3%

PDB s.a. revisi (y/y) Q4: perkiraan 1,3%, sebelumnya 1,4%

14:00 – Polandia

Neraca transaksi berjalan (EUR) Desember: perkiraan -1.250 juta, sebelumnya -460 juta

Neraca perdagangan (EUR) Desember: sebelumnya -1.087 juta

14:30 – Amerika Serikat

CPI (m/m) Januari: perkiraan 0,3%, sebelumnya 0,3%

Core CPI (m/m) Januari: perkiraan 0,3%, sebelumnya 0,2%

CPI (y/y) Januari: perkiraan 2,5%, sebelumnya 2,7%

Core CPI (y/y) Januari: perkiraan 2,5%, sebelumnya 2,6%

19:00 – Amerika Serikat

Jumlah rig minyak (mingguan): perkiraan 413, sebelumnya 412