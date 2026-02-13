Hari ini diawali dengan antisipasi terhadap rilis data utama Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat untuk bulan Januari, yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sentimen pasar keuangan serta membentuk ekspektasi kebijakan moneter Federal Reserve ke depan. Pelaku pasar akan mencermati dinamika harga baik secara bulanan maupun tahunan, karena hasil CPI dapat memicu peningkatan volatilitas di pasar valuta asing, bursa saham, dan pasar obligasi.
Kalender Ekonomi (CET)
08:00 – Rumania
PDB n.s.a. pendahuluan (y/y) Q4: 0,1% (perkiraan 1,2%, sebelumnya 1,7%)
Produksi industri s.a. (m/m) Desember: 0,8% (perkiraan 1%, sebelumnya -0,7%)
08:30 – Swiss
CPI (m/m) Januari: perkiraan 0,0%, sebelumnya 0,0%
CPI (y/y) Januari: perkiraan 0,1%, sebelumnya 0,1%
08:30 – Hungaria
Produksi industri s.a. final (m/m) Desember: perkiraan 0,9%, sebelumnya -1,6%
Produksi industri n.s.a. final (y/y) Desember: perkiraan 1,8%, sebelumnya -5,5%
Produksi industri w.d.a. final (y/y) Desember: perkiraan -1%, sebelumnya -5,5%
09:00 – Republik Ceko
CPI final (m/m) Januari: perkiraan 0,9%, sebelumnya -0,3%
CPI final (y/y) Januari: perkiraan 1,6%, sebelumnya 2,1%
09:00 – Spanyol
CPI final (m/m) Januari: perkiraan -0,4%, sebelumnya 0,3%
HICP final (m/m) Januari: perkiraan -0,7%, sebelumnya 0,3%
CPI final (y/y) Januari: perkiraan 2,4%, sebelumnya 2,9%
HICP final (y/y) Januari: perkiraan 2,5%, sebelumnya 3%
09:00 – Slovakia
PDB pendahuluan (y/y) Q4: perkiraan 0,8%, sebelumnya 0,9%
10:00 – Polandia
CPI final (m/m) Januari: perkiraan 0,5%, sebelumnya 0,0%
CPI final (y/y) Januari: perkiraan 1,9%, sebelumnya 2,4%
10:00 – Republik Ceko
Neraca transaksi berjalan (CZK) Desember: perkiraan 10,5 miliar, sebelumnya 8,16 miliar
11:00 – Zona Euro
Neraca perdagangan luar negeri n.s.a. (EUR) Desember: sebelumnya 9,9 miliar
Neraca perdagangan luar negeri s.a. (EUR) Desember: perkiraan 11,7 miliar, sebelumnya 10,7 miliar
PDB s.a. revisi (q/q) Q4: perkiraan 0,3%, sebelumnya 0,3%
PDB s.a. revisi (y/y) Q4: perkiraan 1,3%, sebelumnya 1,4%
14:00 – Polandia
Neraca transaksi berjalan (EUR) Desember: perkiraan -1.250 juta, sebelumnya -460 juta
Neraca perdagangan (EUR) Desember: sebelumnya -1.087 juta
14:30 – Amerika Serikat
CPI (m/m) Januari: perkiraan 0,3%, sebelumnya 0,3%
Core CPI (m/m) Januari: perkiraan 0,3%, sebelumnya 0,2%
CPI (y/y) Januari: perkiraan 2,5%, sebelumnya 2,7%
Core CPI (y/y) Januari: perkiraan 2,5%, sebelumnya 2,6%
19:00 – Amerika Serikat
Jumlah rig minyak (mingguan): perkiraan 413, sebelumnya 412
