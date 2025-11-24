Tidak ada rilis makroekonomi besar yang dijadwalkan hari ini. Namun sepanjang pekan, kita akan menerima beberapa rilis penting, termasuk data PPI AS yang tertunda serta angka penjualan ritel untuk September.
Selain itu, pada hari Rabu, kita akan mendapatkan keputusan suku bunga dari Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Pasar memperkirakan pemangkasan 25 bps menjadi 2,25%. Menurut ekonom, ini dapat menjadi pemangkasan terakhir dalam siklus saat ini.
Kalender rinci untuk minggu ini:
Senin, 24 November
- sepanjang hari – hari libur bank di Jepang
- 09:00 GMT, Jerman – data Ifo untuk November
- 09:00 GMT, Polandia – data pasar tenaga kerja dan industri untuk Oktober
Selasa, 25 November
- 09:00 GMT, Polandia – penjualan ritel untuk Oktober
- 13:30 GMT, AS – data PPI dan penjualan ritel untuk September
- 15:00 GMT, AS – data kepercayaan konsumen CB untuk November
Rabu, 26 November
- 01:00 GMT, Selandia Baru – keputusan suku bunga
- 09:00 GMT, Polandia – tingkat pengangguran untuk Oktober
- 13:30 GMT, AS – pesanan barang tahan lama dan klaim pengangguran
- 15:30 GMT, AS – perubahan persediaan minyak mentah menurut EIA
Kamis, 27 November
- sepanjang hari – hari libur bank di AS
- 12:30 PM GMT, Zona Euro – risalah rapat ECB
Jumat, 28 November
- sepanjang hari – Black Friday
- 00:30 AM GMT, Jepang – inflasi wilayah Tokyo
- 06:45 AM GMT, Swiss – data GDP Q3
- 07:45 AM GMT, Prancis – data GDP Q3 dan CPI November
- 08:00 AM GMT, Spanyol – data CPI untuk November
- 09:00 AM GMT, Polandia – inflasi untuk November
- 10:00 AM GMT, Italia – inflasi untuk November
- 13:00 PM GMT, Jerman – inflasi untuk November
