Tidak ada rilis makroekonomi besar yang dijadwalkan hari ini. Namun sepanjang pekan, kita akan menerima beberapa rilis penting, termasuk data PPI AS yang tertunda serta angka penjualan ritel untuk September.

Selain itu, pada hari Rabu, kita akan mendapatkan keputusan suku bunga dari Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Pasar memperkirakan pemangkasan 25 bps menjadi 2,25%. Menurut ekonom, ini dapat menjadi pemangkasan terakhir dalam siklus saat ini.

Kalender rinci untuk minggu ini:

Senin, 24 November

sepanjang hari – hari libur bank di Jepang

09:00 GMT, Jerman – data Ifo untuk November

09:00 GMT, Polandia – data pasar tenaga kerja dan industri untuk Oktober

Selasa, 25 November

09:00 GMT, Polandia – penjualan ritel untuk Oktober

13:30 GMT, AS – data PPI dan penjualan ritel untuk September

15:00 GMT, AS – data kepercayaan konsumen CB untuk November

Rabu, 26 November

01:00 GMT, Selandia Baru – keputusan suku bunga

09:00 GMT, Polandia – tingkat pengangguran untuk Oktober

13:30 GMT, AS – pesanan barang tahan lama dan klaim pengangguran

15:30 GMT, AS – perubahan persediaan minyak mentah menurut EIA

Kamis, 27 November

sepanjang hari – hari libur bank di AS

12:30 PM GMT, Zona Euro – risalah rapat ECB

Jumat, 28 November