Baca selengkapnya
14.30 · 24 November 2025

Economic calendar: Data PPI & Retail Sales AS yang Tertunda Rilis Pekan Ini 📃

Tidak ada rilis makroekonomi besar yang dijadwalkan hari ini. Namun sepanjang pekan, kita akan menerima beberapa rilis penting, termasuk data PPI AS yang tertunda serta angka penjualan ritel untuk September.

Selain itu, pada hari Rabu, kita akan mendapatkan keputusan suku bunga dari Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Pasar memperkirakan pemangkasan 25 bps menjadi 2,25%. Menurut ekonom, ini dapat menjadi pemangkasan terakhir dalam siklus saat ini.

Kalender rinci untuk minggu ini:

Senin, 24 November

  • sepanjang hari – hari libur bank di Jepang
  • 09:00 GMT, Jerman – data Ifo untuk November
  • 09:00 GMT, Polandia – data pasar tenaga kerja dan industri untuk Oktober

Selasa, 25 November

  • 09:00 GMT, Polandia – penjualan ritel untuk Oktober
  • 13:30 GMT, AS – data PPI dan penjualan ritel untuk September
  • 15:00 GMT, AS – data kepercayaan konsumen CB untuk November

Rabu, 26 November

  • 01:00 GMT, Selandia Baru – keputusan suku bunga
  • 09:00 GMT, Polandia – tingkat pengangguran untuk Oktober
  • 13:30 GMT, AS – pesanan barang tahan lama dan klaim pengangguran
  • 15:30 GMT, AS – perubahan persediaan minyak mentah menurut EIA

Kamis, 27 November

  • sepanjang hari – hari libur bank di AS
  • 12:30 PM GMT, Zona Euro – risalah rapat ECB

Jumat, 28 November

  • sepanjang hari – Black Friday
  • 00:30 AM GMT, Jepang – inflasi wilayah Tokyo
  • 06:45 AM GMT, Swiss – data GDP Q3
  • 07:45 AM GMT, Prancis – data GDP Q3 dan CPI November
  • 08:00 AM GMT, Spanyol – data CPI untuk November
  • 09:00 AM GMT, Polandia – inflasi untuk November
  • 10:00 AM GMT, Italia – inflasi untuk November
  • 13:00 PM GMT, Jerman – inflasi untuk November
26 November 2025, 13.51

Morning wrap (26.11.2025)
26 November 2025, 02.07

Daily summary: Indeks AS Menguat Saat Dolar Melemah Jelang Thanksgiving 🗽
25 November 2025, 23.13

BREAKING: Kepercayaan Konsumen & Richmond Fed Jauh Lebih Lemah 📌
25 November 2025, 14.16

Kalender Ekonomi: Fokus Pasar pada PPI & Retail Sales AS (25.11.2025)

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.