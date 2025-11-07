Agenda ekonomi hari ini tergolong ringan, dengan belum adanya rilis data resmi dari pemerintah AS akibat penutupan pemerintahan yang kini menjadi terpanjang dalam sejarah.

Fokus utama pasar akan tertuju pada pidato pejabat Federal Reserve, termasuk John Williams (New York Fed) dan Jefferson (Wakil Ketua The Fed). Selain itu, data ketenagakerjaan Kanada juga akan dirilis hari ini, meskipun dampaknya terhadap pasar global diperkirakan terbatas. Laporan ekspektasi inflasi Universitas Michigan juga akan memberikan pandangan penting mengenai persepsi konsumen AS terhadap inflasi ke depan.

Agenda Ekonomi Lengkap Hari Ini (GMT):

08:00 AM – Amerika Serikat

• Pidato anggota FOMC John Williams (New York Fed)

11:00 AM – Amerika Serikat

• Pidato anggota FOMC Jefferson (Wakil Ketua The Fed)

12:00 PM – Jerman

• Pidato Presiden Bundesbank Joachim Nagel

01:30 PM – Zona Euro

• Pidato pejabat ECB Elderson

01:30 PM – Kanada

• Data Ketenagakerjaan (Oktober):

Perubahan Pekerja Penuh Waktu: sebelumnya 106,1K



Perubahan Total Ketenagakerjaan: -5,0K (prakiraan) ; sebelumnya 60,4K



Perubahan Pekerja Paruh Waktu: sebelumnya -45,6K



Tingkat Pengangguran: 7,1% (prakiraan) ; sebelumnya 7,1%



Tingkat Partisipasi: sebelumnya 65,2%

Rata-rata Upah per Jam (Karyawan Tetap): sebelumnya 3,6%

03:00 PM – Amerika Serikat

• Laporan Ekspektasi Inflasi Universitas Michigan (November):

Ekspektasi Inflasi 1 Tahun: sebelumnya 4,6%

Ekspektasi Inflasi 5 Tahun: sebelumnya 3,9%

Ekspektasi Konsumen: 50,3 (prakiraan & sebelumnya)

Sentimen Konsumen: 53,0 (prakiraan) ; sebelumnya 53,6

Kondisi Saat Ini: 59,2 (prakiraan) ; sebelumnya 58,6

03:15 PM – Inggris

• Pidato anggota MPC Bank of England, Huw Pill