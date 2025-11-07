Baca selengkapnya
13.56 · 7 November 2025

Economic Calendar: Fokus pada Data Kanada & Pidato The Fed

Inti pembahasan
Inti pembahasan
  • Agenda ekonomi global hari ini cukup ringan.
  • Pidato pejabat The Fed menjadi fokus utama, termasuk Williams & Jefferson.
  • Data ketenagakerjaan Kanada akan dirilis pukul 01:30 PM GMT.
  • Laporan ekspektasi inflasi University of Michigan turut dipantau pasar.
  • Shutdown pemerintahan AS terus berlanjut, menunda rilis data ekonomi resmi.

Agenda ekonomi hari ini tergolong ringan, dengan belum adanya rilis data resmi dari pemerintah AS akibat penutupan pemerintahan yang kini menjadi terpanjang dalam sejarah.

Fokus utama pasar akan tertuju pada pidato pejabat Federal Reserve, termasuk John Williams (New York Fed) dan Jefferson (Wakil Ketua The Fed). Selain itu, data ketenagakerjaan Kanada juga akan dirilis hari ini, meskipun dampaknya terhadap pasar global diperkirakan terbatas. Laporan ekspektasi inflasi Universitas Michigan juga akan memberikan pandangan penting mengenai persepsi konsumen AS terhadap inflasi ke depan.

Agenda Ekonomi Lengkap Hari Ini (GMT):

08:00 AM – Amerika Serikat
• Pidato anggota FOMC John Williams (New York Fed)

11:00 AM – Amerika Serikat
• Pidato anggota FOMC Jefferson (Wakil Ketua The Fed)

12:00 PM – Jerman
• Pidato Presiden Bundesbank Joachim Nagel

01:30 PM – Zona Euro
• Pidato pejabat ECB Elderson

01:30 PM – Kanada
Data Ketenagakerjaan (Oktober):

  • Perubahan Pekerja Penuh Waktu: sebelumnya 106,1K
     
  • Perubahan Total Ketenagakerjaan: -5,0K (prakiraan); sebelumnya 60,4K
     
  • Perubahan Pekerja Paruh Waktu: sebelumnya -45,6K
     
  • Tingkat Pengangguran: 7,1% (prakiraan); sebelumnya 7,1%
     
  • Tingkat Partisipasi: sebelumnya 65,2%
  • Rata-rata Upah per Jam (Karyawan Tetap): sebelumnya 3,6%

 

03:00 PM – Amerika Serikat
Laporan Ekspektasi Inflasi Universitas Michigan (November):

  • Ekspektasi Inflasi 1 Tahun: sebelumnya 4,6%
  • Ekspektasi Inflasi 5 Tahun: sebelumnya 3,9%
  • Ekspektasi Konsumen: 50,3 (prakiraan & sebelumnya)
  • Sentimen Konsumen: 53,0 (prakiraan); sebelumnya 53,6
  • Kondisi Saat Ini: 59,2 (prakiraan); sebelumnya 58,6

03:15 PM – Inggris
• Pidato anggota MPC Bank of England, Huw Pill

10 November 2025, 14.10

Economic calendar: Pasar Optimis Shutdown AS Segera Berakhir (10.11.2025)
7 November 2025, 13.41

Morning wrap (07.11.2025)
7 November 2025, 02.17

Daily Summary: Sentimen Wall Street Melemah, Dolar AS Turun dari Puncak
5 November 2025, 22.00

Data ISM Jasa AS Melonjak: Tekanan Inflasi Naik, Peluang Pemangkasan The Fed Turun

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.