Baca selengkapnya
15.38 · 2 Desember 2025

Economic Calendar: Fokus pada Flash CPI Zona Euro Hari Ini

Kalender makro hari ini sangat ringan. Di Amerika Serikat, praktis tidak ada rilis makroekonomi signifikan yang dijadwalkan, sehingga perhatian pasar akan tertuju hampir sepenuhnya pada data awal CPI Zona Euro untuk November. Pasar tidak memperkirakan perubahan berarti dalam dinamika inflasi. Data sebelumnya dari Inggris menunjukkan kenaikan harga rumah yang lebih kuat dari perkiraan, baik secara bulanan maupun tahunan.

Kalender Makro

10.00 GMT – Zona Euro, Flash CPI: Perkiraan 2.1% y/y vs. 2.1% sebelumnya (Core CPI: perkiraan 2.4% y/y vs. 2.4% sebelumnya)

  • Tingkat pengangguran: Perkiraan 6.3% vs. 6.3% sebelumnya

11.00 GMT – Italia, Inflasi PPI: Sebelumnya 1.1% y/y (0.2% m/m sebelumnya)

Pidato pejabat bank sentral:

  • 13.00 GMT – ECB Dolenc
  • 14.00 GMT – Fed Bowman
  • 15.30 GMT – BoE Dhingra
  • 22.00 GMT – RBA Bullock
4 Desember 2025, 13.53

Morning wrap (04.12.2025)
4 Desember 2025, 01.56

Daily Summary: Euforia Small Caps & Tembaga Cetak Rekor Baru 🚀
3 Desember 2025, 21.21

BREAKING: Produksi Industri AS Sesuai Ekspektasi! ↔️
3 Desember 2025, 15.22

Kalender Ekonomi: PMI, ADP, dan Produksi Industri AS Jadi Sorotan Hari Ini (03.12.2025)

Bergabunglah dengan lebih dari 2.000.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.