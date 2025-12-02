Kalender makro hari ini sangat ringan. Di Amerika Serikat, praktis tidak ada rilis makroekonomi signifikan yang dijadwalkan, sehingga perhatian pasar akan tertuju hampir sepenuhnya pada data awal CPI Zona Euro untuk November. Pasar tidak memperkirakan perubahan berarti dalam dinamika inflasi. Data sebelumnya dari Inggris menunjukkan kenaikan harga rumah yang lebih kuat dari perkiraan, baik secara bulanan maupun tahunan.
Kalender Makro
10.00 GMT – Zona Euro, Flash CPI: Perkiraan 2.1% y/y vs. 2.1% sebelumnya (Core CPI: perkiraan 2.4% y/y vs. 2.4% sebelumnya)
- Tingkat pengangguran: Perkiraan 6.3% vs. 6.3% sebelumnya
11.00 GMT – Italia, Inflasi PPI: Sebelumnya 1.1% y/y (0.2% m/m sebelumnya)
Pidato pejabat bank sentral:
- 13.00 GMT – ECB Dolenc
- 14.00 GMT – Fed Bowman
- 15.30 GMT – BoE Dhingra
- 22.00 GMT – RBA Bullock
Morning wrap (04.12.2025)
Daily Summary: Euforia Small Caps & Tembaga Cetak Rekor Baru 🚀
BREAKING: Produksi Industri AS Sesuai Ekspektasi! ↔️
Kalender Ekonomi: PMI, ADP, dan Produksi Industri AS Jadi Sorotan Hari Ini (03.12.2025)