Fokus utama kalender makroekonomi hari ini adalah risalah dari pertemuan FOMC terbaru. Meskipun konferensi pers Ketua The Fed bernada dovish dan tidak muncul kekhawatiran besar terkait inflasi maupun dampak potensi penutupan pemerintahan AS, pasar tetap bersikap cukup konservatif terhadap sikap The Fed pada kuartal pertama 2026. Pasar swap saat ini hanya memperhitungkan probabilitas sekitar 58% untuk satu kali pemangkasan suku bunga tambahan sebelum akhir Maret. Perbedaan pandangan di internal The Fed kemungkinan akan menjadi salah satu sorotan utama dalam risalah tersebut.

Setelah relatif sepi pada sesi sebelumnya, perhatian pasar juga dapat tertuju pada serangkaian rilis data dari Spanyol, termasuk inflasi dan penjualan ritel, serta data harga rumah di Amerika Serikat yang berkaitan dengan ekspektasi kebijakan The Fed, dan indeks PMI manufaktur Chicago. Untuk pembukaan pasar besok, data PMI dari China akan menjadi faktor kunci.

Kalender Ekonomi Hari Ini

08:00 GMT, Spanyol – Data inflasi untuk Desember:

CPI Spanyol: aktual 2,9%; perkiraan 2,8% YoY; sebelumnya 3,0% YoY

HICP Spanyol: aktual 3,0%; perkiraan 3,0% YoY; sebelumnya 3,2% YoY

08:00 GMT, Spanyol – Penjualan ritel untuk November:

Penjualan ritel Spanyol: aktual 6%; sebelumnya 3,8% YoY

14:00 GMT, Amerika Serikat – Indeks Harga Rumah untuk Oktober:

Tahunan: sebelumnya 1,7% YoY

Bulanan: perkiraan 0,1% MoM; sebelumnya 0,0% MoM

14:00 GMT, Amerika Serikat – Indeks Harga Rumah S&P/CS Composite-20 (n.s.a.) untuk Oktober:

Perkiraan 1,1% YoY; sebelumnya 1,4% YoY

14:45 GMT, Amerika Serikat – Data PMI untuk Desember:

Chicago PMI: perkiraan 39,8; sebelumnya 36,3

19:00 GMT, Amerika Serikat – Risalah Rapat FOMC

21:30 GMT, Amerika Serikat – Data EIA:

Perubahan persediaan minyak mentah mingguan (API): sebelumnya 2,400 juta barel

01:30 GMT, China – Data PMI untuk Desember:

PMI Komposit China: sebelumnya 49,7

PMI Manufaktur: perkiraan 49,4; sebelumnya 49,2

PMI Non-manufaktur: perkiraan 49,8; sebelumnya 49,5

01:45 GMT, China – Data PMI untuk Desember: