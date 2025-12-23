Kalender ekonomi hari ini relatif padat meskipun masih berada dalam periode liburan dan volatilitas pasar cenderung lebih rendah. Rilis terpenting hari ini adalah estimasi awal pertama GDP Amerika Serikat untuk kuartal ketiga. Data ini dirilis lebih lambat dari jadwal normal akibat penghentian sementara aktivitas pemerintahan (government shutdown) pada Oktober dan November.

Selain itu, pasar juga akan menerima data produksi industri serta laporan pesanan barang tahan lama (durable goods orders).

Kalender Detail Hari Ini:

13:30 BST, Amerika Serikat – Data GDP:

GDP (Q3): perkiraan 3,3% QoQ; sebelumnya 3,8% QoQ

Indeks Harga GDP (Q3): perkiraan 2,7% QoQ; sebelumnya 2,1% QoQ

Belanja Konsumen Riil (Q3): sebelumnya 2,5%

Harga PCE (Q3): perkiraan 2,9%; sebelumnya 2,1%

Harga PCE Inti (Q3): perkiraan 2,90%; sebelumnya 2,60%

13:30 BST, Amerika Serikat – Pesanan Barang Tahan Lama:

Pesanan barang tahan lama: perkiraan -1,5% MoM; sebelumnya 0,5% MoM

Pesanan barang tahan lama inti: perkiraan 0,3% MoM; sebelumnya 0,6% MoM

Pesanan barang non-pertahanan di luar pesawat: sebelumnya 0,9% MoM

Barang tahan lama di luar transportasi: perkiraan 0,3% MoM; sebelumnya 0,6% MoM

Barang tahan lama di luar pertahanan: sebelumnya 0,1% MoM

14:15 BST, Amerika Serikat – Produksi Industri November:

Produksi industri: perkiraan 0,1% MoM; sebelumnya 0,1% MoM

Produksi industri: sebelumnya 1,62% YoY

15:00 BST, Amerika Serikat – Indeks Manufaktur Richmond Desember:

Perkiraan -8; sebelumnya -15

15:00 BST, Amerika Serikat – Kepercayaan Konsumen CB Desember: