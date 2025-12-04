Setelah rilis data ISM manufaktur dan jasa pada pekan ini, kalender makro AS menjadi relatif ringan. Hari ini, perhatian akan beralih pada klaim pengangguran, yang seharusnya memberikan pandangan baru mengenai kondisi pasar tenaga kerja AS. Di Eropa, investor menantikan data penjualan ritel, yang diperkirakan meningkat lebih kuat dibandingkan pembacaan sebelumnya.

Kalender Makro

08:00 GMT – Swiss

Tingkat pengangguran: ekspektasi 3% vs 3% sebelumnya (disesuaikan musiman)

08:30 GMT – Zona Euro PMI (pembacaan sebelumnya):

Zona Euro: 44

Jerman: 42.8

Prancis: 39.8

Italia: 50.7

09:30 GMT – Inggris

Construction PMI: 44.6 vs 44.1 sebelumnya

10:00 GMT – Zona Euro Penjualan Ritel

Year-on-year: 1.3% forecast vs 1% sebelumnya

Month-on-month: 0% vs 0,1% sebelumnya

12:30 GMT – Amerika Serikat

Laporan Challenger: 153.07k sebelumnya

13:30 GMT – Amerika Serikat

Initial jobless claims: 220k forecast vs 216k sebelumnya

Continuing claims: 1.962 juta forecast vs 1.960 juta sebelumnya

15:00 GMT – Kanada

Ivey PMI: 52.4 sebelumnya

15:30 GMT – Amerika Serikat

Perubahan penyimpanan gas alam: -18 bcf vs -11 bcf sebelumnya

Pembicara Bank Sentral