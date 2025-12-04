Setelah rilis data ISM manufaktur dan jasa pada pekan ini, kalender makro AS menjadi relatif ringan. Hari ini, perhatian akan beralih pada klaim pengangguran, yang seharusnya memberikan pandangan baru mengenai kondisi pasar tenaga kerja AS. Di Eropa, investor menantikan data penjualan ritel, yang diperkirakan meningkat lebih kuat dibandingkan pembacaan sebelumnya.
Kalender Makro
08:00 GMT – Swiss
- Tingkat pengangguran: ekspektasi 3% vs 3% sebelumnya (disesuaikan musiman)
08:30 GMT – Zona Euro PMI (pembacaan sebelumnya):
- Zona Euro: 44
- Jerman: 42.8
- Prancis: 39.8
- Italia: 50.7
09:30 GMT – Inggris
- Construction PMI: 44.6 vs 44.1 sebelumnya
10:00 GMT – Zona Euro Penjualan Ritel
- Year-on-year: 1.3% forecast vs 1% sebelumnya
- Month-on-month: 0% vs 0,1% sebelumnya
12:30 GMT – Amerika Serikat
- Laporan Challenger: 153.07k sebelumnya
13:30 GMT – Amerika Serikat
- Initial jobless claims: 220k forecast vs 216k sebelumnya
- Continuing claims: 1.962 juta forecast vs 1.960 juta sebelumnya
15:00 GMT – Kanada
- Ivey PMI: 52.4 sebelumnya
15:30 GMT – Amerika Serikat
- Perubahan penyimpanan gas alam: -18 bcf vs -11 bcf sebelumnya
Pembicara Bank Sentral
- 12:45 GMT – Bank of England: Mann
- 13:00 GMT – European Central Bank: Cipollone
- 15:00 GMT – European Central Bank: Lane
- 17:00 GMT – Federal Reserve: Bowman
- 18:00 GMT – European Central Bank: de Guindos
