Pasar Berada dalam Sentimen Campuran Jelang Hasil Nvidia

Kalender hari ini akan dilengkapi oleh perilisan notulen FOMC.

Data API kemarin menunjukkan peningkatan besar pada persediaan minyak AS — kini pasar menunggu apakah data EIA akan mengkonfirmasi lonjakan tersebut.

Sesi perdagangan Rabu di pasar keuangan global dapat menjadi titik penting dalam menentukan arah sentimen pasar untuk sisa pekan, bahkan mungkin lebih lama. Hal ini karena hari ini akan dirilis laporan kuartalan Nvidia dan notulen FOMC dari pertemuan terakhir terkait suku bunga.

Pada saat pasar saham sedang didominasi oleh aksi pullback yang mendorong indeks ke area support psikologis penting, hasil Nvidia dapat menentukan apakah keraguan investor terhadap sektor AI memang beralasan atau apakah kinerja kuat perusahaan mampu menopang pasar.

Situasinya sedikit berbeda terkait notulen FOMC karena laporan tersebut kemungkinan tidak mengubah ekspektasi pasar mengenai jeda kebijakan The Fed pada Desember. Namun, dokumen ini tetap dapat memberikan wawasan penting mengenai pandangan para pembuat kebijakan.

Di Eropa, perhatian akan tertuju pada data inflasi dari Inggris dan Zona Euro.

Data makroekonomi utama hari ini (waktu CET):

08:00, Inggris – data inflasi Oktober

CPI inti: prakiraan 3.4% y/y; sebelumnya 3.5% y/y

Indeks Harga Ritel (RPI): prakiraan 4.3% y/y; sebelumnya 4.5% y/y

CPI inti: prakiraan 0.4% m/m; sebelumnya 0.0% m/m

CPI: prakiraan 3.5% y/y; sebelumnya 3.8% y/y

09:00, Zona Euro – rapat kebijakan moneter Bank Sentral Eropa

11:00, Zona Euro – data inflasi Oktober

Indeks HICP (ex energy & food): prakiraan 2.4% y/y; sebelumnya 2.4% y/y

CPI inti: prakiraan 2.4% y/y; sebelumnya 2.4% y/y

CPI inti: prakiraan 0.3% m/m; sebelumnya 0.1% m/m

CPI: prakiraan 2.1% y/y; sebelumnya 2.2% y/y

CPI: prakiraan 0.2% m/m; sebelumnya 0.1% m/m

CPI ex tobacco: sebelumnya 0.1% m/m

CPI ex tobacco: sebelumnya 2.2% y/y

HICP ex energy & food: prakiraan 0.2% m/m; sebelumnya 0.1% m/m

16:30, AS – laporan EIA

Persediaan minyak mentah: prakiraan -1,900M; sebelumnya 6,413M

Pengolahan minyak oleh kilang (t/t): sebelumnya 0.717M

Impor minyak mentah: sebelumnya 0.849M

Persediaan minyak Cushing: sebelumnya -0.346M

Produksi bahan bakar sulingan: sebelumnya 0.319M

Harga distillate mingguan (EIA): sebelumnya -0.637M

Produksi bensin: sebelumnya 0.102M

Stok bensin: sebelumnya -0.945M

Tingkat utilisasi kilang mingguan: sebelumnya 3.4%

20:00, AS – Pidato anggota FOMC Williams

20:00, AS – Notulen pertemuan FOMC