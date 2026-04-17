Kalender makroekonomi hari ini relatif ringan, memberikan ruang bagi pasar untuk mencerna data terbaru dengan lebih tenang serta mengambil jeda setelah beberapa sesi yang lebih volatil. Tidak ada rilis data berdampak tinggi yang dijadwalkan hari ini, sehingga perhatian akan terbagi antara sejumlah data dari Eropa dan pidato pejabat Federal Reserve pada paruh kedua hari. Selain itu, pasar masih berada dalam mode wait-and-see terkait perkembangan terbaru dalam upaya penyelesaian konflik di kawasan Teluk, yang terus menambah lapisan ketidakpastian dan membatasi appetite risiko.

Meskipun awal sesi cenderung lebih tenang, perlu diingat bahwa komentar dari anggota Federal Reserve pada malam hari dapat memicu peningkatan volatilitas di pasar valuta asing dan obligasi. Secara keseluruhan, hari ini kemungkinan besar akan ditandai oleh fase konsolidasi dan sikap menunggu, dibandingkan pergerakan arah yang jelas.

08:30 – Hungaria: Upah (y/y), Februari – 9,7% (sebelumnya: 26,3%)

10:00 – Zona Euro: Neraca pembayaran, Februari

Current account n.s.a. – EUR 13 miliar

Current account s.a. – EUR 27,5 miliar (sebelumnya: 37,9 miliar)

10:00 – Italia: Neraca perdagangan luar negeri (EUR), Februari – 3,8 miliar (sebelumnya: 1,09 miliar)

11:00 – Zona Euro: Perdagangan luar negeri, Februari

Trade balance n.s.a. – EUR -1,9 miliar

Trade balance s.a. – EUR 11,1 miliar (sebelumnya: 12,1 miliar)

14:15 – Kanada: Housing starts, Maret – 254 ribu (sebelumnya: 250,9 ribu)

17:30 – AS: Pidato Presiden Fed San Francisco (Mary Daly)

18:15 – AS: Pidato Presiden Fed Richmond (Tom Barkin)

19:00 – AS: Baker Hughes oil rig count mingguan – 412 (sebelumnya: 411)

20:00 – AS: Pidato anggota Dewan The Fed (Christopher Waller)