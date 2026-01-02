Baca selengkapnya
16.07 · 2 Januari 2026

Economic Calendar: Pasar Menanti Data Final PMI Manufaktur AS

Hari ini, agenda makroekonomi utama adalah rilis data final PMI manufaktur bulan Desember dari Eropa dan Amerika Serikat. Publikasi ini berpotensi memberikan dampak pada pergerakan pasangan mata uang EURUSD serta imbal hasil obligasi pemerintah.

Zona Euro: PMI Manufaktur (final) – 48.8 poin (prakiraan: 49.2 poin, sebelumnya: 49.2 poin)

  • Jerman: PMI Manufaktur (final) – 47.0 poin (prakiraan: 47.7 poin, sebelumnya: 47.7 poin)

  • Prancis: PMI Manufaktur – 50.7 poin (prakiraan: 50.6 poin, sebelumnya: 50.6 poin)

  • Italia: PMI Manufaktur – 47.9 poin (prakiraan: 50.1 poin, sebelumnya: 50.6 poin)

  • Spanyol: PMI Manufaktur – 49.6 poin (prakiraan: 51.2 poin, sebelumnya: 51.5 poin)

09:00 GMT, Zona Euro: Jumlah Uang Beredar M3 (y/y) – 3.0% (prakiraan: 2.7%, sebelumnya: 2.8%)

09:30 GMT, Inggris: PMI Manufaktur – — (prakiraan: 51.2 poin, sebelumnya: 51.2 poin)

14:45 GMT, Amerika Serikat: PMI Manufaktur – — (prakiraan: 51.8 poin, sebelumnya: 51.8 poin)

