- Kalender ekonomi global hari ini relatif ringan, menjaga stabilitas pasar.
- Harapan berakhirnya shutdown AS mendorong sentimen positif dan risk appetite.
- Investor fokus pada data makro dari China, Norwegia, dan Eropa.
- Aset seperti emas, mata uang, dan kripto menunjukkan optimisme global.
Minggu baru dimulai dengan kalender ekonomi yang relatif ringan — kondisi yang mendukung stabilitas pasar dan memungkinkan investor fokus pada perkembangan geopolitik. Harapan terhadap kesepakatan akhir di Amerika Serikat, yang kini tampak semakin dekat, terus menopang sentimen positif dan meningkatkan risk appetite, tercermin dari penguatan solid indeks Asia di awal sesi. Dalam situasi ini, data makroekonomi hari ini tetap penting untuk pergerakan jangka pendek, namun kecil kemungkinan menjadi faktor dominan. Investor memiliki ruang lebih untuk merespons perkembangan politik dan berita keuangan yang sedang berlangsung. Sementara itu, pelaku pasar turut memantau pergerakan mata uang, emas, dan kripto — yang semuanya menunjukkan optimisme terhadap stabilisasi ekonomi global.
Kalender Ekonomi Hari Ini:
-
China
-
Pinjaman baru (CNY) Oktober: prakiraan 500 miliar, sebelumnya 1.290 miliar
-
Pasokan uang M2 (y/y) Oktober: prakiraan 8.1%, sebelumnya 8.4%
-
-
Norwegia (08:00)
-
Inflasi konsumen (CPI y/y) Oktober: 3.3% (prakiraan 3.1%, sebelumnya 3.6%)
-
Core CPI (y/y) Oktober: 3.4% (prakiraan 3.0%, sebelumnya 3.0%)
-
Indeks harga produsen (PPI y/y) Oktober: 6.9% (prakiraan N/A, sebelumnya -2.8%)
-
-
Swedia (08:00)
-
Produksi industri (s.a. y/y) September: 13.5% (sebelumnya 10.6%)
-
-
Turki (08:00)
-
Produksi industri (y/y) September: 2.9% (sebelumnya 7.1%)
-
-
Rumania (08:00)
-
Neraca perdagangan luar negeri (EUR) September: -2.48 miliar (sebelumnya -2.6 miliar)
-
-
Slovakia (09:00)
-
Produksi industri (y/y) September: prakiraan -6%, sebelumnya -6.3%
-
-
Czech Republic (10:00)
-
Tingkat pengangguran Oktober: prakiraan 4.5%, sebelumnya 4.5%
-
-
Zona Euro (10:30)
-
Indeks Sentix November: prakiraan -4.1, sebelumnya -5.4
-
