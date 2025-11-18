Baca selengkapnya
Economic Calendar: Pasar Tenang, Tapi AS Jadi Sorotan (18.11.2025)

Hari Selasa menghadirkan jumlah rilis makroekonomi yang moderat, termasuk beberapa data tertunda dari AS yang sebelumnya ditunda akibat shutdown pemerintahan yang berkepanjangan. Meskipun data tersebut terkait bulan-bulan sebelumnya, hasilnya tetap memberikan wawasan berharga mengenai kondisi kesehatan ekonomi AS dan dapat mempengaruhi sentimen pasar. Pasar akan mencermati baik sinyal terbaru maupun data tertunda, karena bisa saja terdapat revisi atau informasi baru yang berpotensi memicu volatilitas. Rilis-rilis ini akan membantu memberikan gambaran lebih jelas mengenai kondisi sektor industri, pasar perumahan, dan inflasi, sekaligus menjadi latar penting bagi keputusan investasi selanjutnya dan ekspektasi terhadap kebijakan moneter di ekonomi-ekonomi utama.
 

Kalender hari ini: ECT

Hongaria (08:30)

  •  Upah (y/y) untuk September: 8.7%

Republik Ceko (09:00)

  • Indeks Harga Produsen – PPI (m/m) untuk Oktober: (prakiraan: –0.1%; sebelumnya: –0.4%)

  • Indeks Harga Produsen – PPI (y/y) untuk Oktober: (prakiraan: –1.2%; sebelumnya: –1.0%)

Zona Euro (11:00)

  • Pidato Anggota Dewan Pemerintahan ECB (Frank Elderson)

Chili (12:30)

  • PDB (y/y) untuk Q3: 3.1%

Hongaria (14:00)

  • Keputusan Suku Bunga untuk November: (prakiraan: 6.50%; sebelumnya: 6.50%)

Kanada (14:15)

  • Housing Starts untuk Oktober: (prakiraan: 265 ribu; sebelumnya: 279.2 ribu)

AS (16:00)

  •  Indeks Pasar Perumahan NAHB untuk November: (prakiraan: 36; sebelumnya: 37)

  • Pesanan Industri (m/m) untuk Agustus: (prakiraan: 1.4%; sebelumnya: –1.3%)

  • Pesanan Barang Tahan Lama (m/m) untuk Agustus: (prakiraan: 2.9%; sebelumnya: –2.7%)

  • Pesanan Barang Modal Non-Pertahanan eks. Pesawat (m/m) untuk Agustus: (prakiraan: 0.4%; sebelumnya: 1.0%)

AS (22:00)

  • Arus Modal Masuk Bersih ke AS – bulanan untuk September: tidak ada data

  • Arus Modal Masuk Jangka Panjang (USD) untuk September: tidak ada data

AS (22:40)

  • Perubahan Mingguan Stok Minyak Mentah (API): (sebelumnya: 1.3 juta barel)

Selandia Baru (22:45)

  • Indeks Harga Produsen – PPI (q/q) untuk Q3: (prakiraan: 0.7%; sebelumnya: 0.6%)

