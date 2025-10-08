Sesi perdagangan hari ini menghadirkan sedikit rilis data makro utama, dengan sentimen pasar diperkirakan akan lebih banyak dibentuk oleh serangkaian pidato dari pejabat bank sentral yang telah dijadwalkan.

Fokus utama pasar tertuju pada risalah rapat FOMC terbaru, dengan sensitivitas terhadap arah kebijakan moneter AS meningkat akibat shutdown pemerintah dan risiko tertundanya data inflasi dari Bureau of Labor Statistics (BLS). Kalender ekonomi hari ini juga menampilkan pidato dari pejabat The Fed, ECB, Bundesbank, Bank of Spain, dan Bank of England, serta keputusan suku bunga dari bank sentral Polandia.

Laporan bahan bakar EIA akan tetap dirilis sesuai jadwal meski shutdown masih berlangsung, sebagaimana diumumkan pada 1 Oktober lalu.

Kalender Ekonomi Hari Ini:

07:00 BST – Jerman: Produksi Industri (Agustus):

YoY: aktual -3.9%; sebelumnya 1.53%

MoM: aktual -4.3%; perkiraan -1.0%; sebelumnya 1.3%

10:15 BST – Jerman: Pidato Buch, Wakil Presiden Bundesbank

11:30 BST – Zona Euro: Pidato Elderson, ECB

~13:00 BST – Polandia: Keputusan Suku Bunga Oktober

perkiraan 4.75%; sebelumnya 4.75%

14:00 BST – Zona Euro: Pidato Fernandez-Bollo, Anggota Dewan Gubernur ECB

14:30 BST – AS: Pidato Barr, Wakil Ketua Pengawasan The Fed

15:00 BST – AS: Data inflasi terkait konstruksi

Construction spending: perkiraan -0.1% m/m; sebelumnya -0.1% m/m

15:00 BST – AS: Pidato Austan Goolsbee, anggota The Fed

15:30 BST – AS: Laporan EIA

Refinery utilization (w/w): sebelumnya -1,6%

Crude oil inventories: perkiraan +0,400M; sebelumnya +1,792M

Refinery crude throughput (w/w): sebelumnya -0,308M

Crude imports: sebelumnya +0,071M

Cushing crude inventories: sebelumnya -0,271M

Distillate fuel production: sebelumnya -0,025M

Distillate stockpiles: perkiraan -0,730M; sebelumnya +0,578M

Gasoline production: sebelumnya -0,363M

Gasoline stockpiles: perkiraan -1,380M; sebelumnya +4,125M

Heating oil inventories: sebelumnya +0,187M

16:00 BST – Inggris: Pidato Pill, Anggota MPC BoE

17:00 BST – Zona Euro: Pidato Christine Lagarde, Presiden ECB

18:00 BST – AS: Lelang surat utang pemerintah 10 tahun (sebelumnya 4.033%)

19:00 BST – AS: Publikasi Risalah Rapat FOMC

20:15 BST – AS: Pidato Neel Kashkari, Anggota FOMC

22:45 BST – AS: Pidato lanjutan Barr, Wakil Ketua Pengawasan The Fed