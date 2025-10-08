- Risalah FOMC bulan September akan dirilis pukul 19:00 BST.
- Laporan EIA tetap akan diterbitkan meski shutdown pemerintah AS masih berlangsung.
- Hari ini juga dijadwalkan pidato pejabat dari The Fed, ECB, dan Bank of England.
Sesi perdagangan hari ini menghadirkan sedikit rilis data makro utama, dengan sentimen pasar diperkirakan akan lebih banyak dibentuk oleh serangkaian pidato dari pejabat bank sentral yang telah dijadwalkan.
Fokus utama pasar tertuju pada risalah rapat FOMC terbaru, dengan sensitivitas terhadap arah kebijakan moneter AS meningkat akibat shutdown pemerintah dan risiko tertundanya data inflasi dari Bureau of Labor Statistics (BLS). Kalender ekonomi hari ini juga menampilkan pidato dari pejabat The Fed, ECB, Bundesbank, Bank of Spain, dan Bank of England, serta keputusan suku bunga dari bank sentral Polandia.
Laporan bahan bakar EIA akan tetap dirilis sesuai jadwal meski shutdown masih berlangsung, sebagaimana diumumkan pada 1 Oktober lalu.
Kalender Ekonomi Hari Ini:
07:00 BST – Jerman: Produksi Industri (Agustus):
-
YoY: aktual -3.9%; sebelumnya 1.53%
-
MoM: aktual -4.3%; perkiraan -1.0%; sebelumnya 1.3%
10:15 BST – Jerman: Pidato Buch, Wakil Presiden Bundesbank
11:30 BST – Zona Euro: Pidato Elderson, ECB
~13:00 BST – Polandia: Keputusan Suku Bunga Oktober
-
perkiraan 4.75%; sebelumnya 4.75%
14:00 BST – Zona Euro: Pidato Fernandez-Bollo, Anggota Dewan Gubernur ECB
14:30 BST – AS: Pidato Barr, Wakil Ketua Pengawasan The Fed
15:00 BST – AS: Data inflasi terkait konstruksi
-
Construction spending: perkiraan -0.1% m/m; sebelumnya -0.1% m/m
15:00 BST – AS: Pidato Austan Goolsbee, anggota The Fed
15:30 BST – AS: Laporan EIA
-
Refinery utilization (w/w): sebelumnya -1,6%
-
Crude oil inventories: perkiraan +0,400M; sebelumnya +1,792M
-
Refinery crude throughput (w/w): sebelumnya -0,308M
-
Crude imports: sebelumnya +0,071M
-
Cushing crude inventories: sebelumnya -0,271M
-
Distillate fuel production: sebelumnya -0,025M
-
Distillate stockpiles: perkiraan -0,730M; sebelumnya +0,578M
-
Gasoline production: sebelumnya -0,363M
-
Gasoline stockpiles: perkiraan -1,380M; sebelumnya +4,125M
-
Heating oil inventories: sebelumnya +0,187M
16:00 BST – Inggris: Pidato Pill, Anggota MPC BoE
17:00 BST – Zona Euro: Pidato Christine Lagarde, Presiden ECB
18:00 BST – AS: Lelang surat utang pemerintah 10 tahun (sebelumnya 4.033%)
19:00 BST – AS: Publikasi Risalah Rapat FOMC
20:15 BST – AS: Pidato Neel Kashkari, Anggota FOMC
22:45 BST – AS: Pidato lanjutan Barr, Wakil Ketua Pengawasan The Fed
