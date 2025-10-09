- Futures indeks Wall Street bergerak datar; dolar AS melemah tipis.
Futures indeks AS diperdagangkan datar hari ini, sementara dolar AS (USDIDX) melemah 0,1%. Beberapa agenda penting hari ini mencakup risalah ECB pada pukul 11:30 GMT, pidato Jerome Powell pada 12:30 GMT, dan data perdagangan grosir AS pada 16:00 GMT. Sekitar pukul 9:00 GMT — sebelum pembukaan Wall Street — PepsiCo akan merilis laporan keuangan kuartal III, yang secara efektif menandai dimulainya musim laporan keuangan emiten large-cap AS.
Risalah FOMC bulan September menunjukkan bahwa The Fed mengadopsi nada hati-hati namun optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi. Para pejabat The Fed menaikkan proyeksi pertumbuhan PDB untuk periode 2025–2028, menandakan keyakinan bahwa ekonomi AS dapat mempertahankan momentum meski kebijakan moneter dilonggarkan secara bertahap.
Konsensus kebijakan mengarah pada pelonggaran bertahap namun moderat — hampir semua anggota mendukung pemangkasan suku bunga 25 basis poin pada September, sementara beberapa memilih tidak ada perubahan, dan satu anggota mendukung pemangkasan lebih dalam sebesar 50 bps. Hal ini mencerminkan upaya The Fed untuk menjaga keseimbangan antara mendukung pertumbuhan dan mengendalikan inflasi.
Meskipun nada kebijakan lebih lunak, kewaspadaan terhadap inflasi tetap menjadi fokus utama. Para peserta mengakui bahwa risiko inflasi masih ada, namun juga mencatat meningkatnya risiko pelemahan pasar tenaga kerja. Mereka sepakat bahwa instrumen seperti fasilitas repo permanen (standing repo facility) dapat membantu menstabilkan pasar uang selama proses pengetatan kuantitatif (QT).
Logam mulia tetap berada di dekat level tertingginya baru-baru ini. Harga emas turun tipis 0,1%, sementara perak naik 0,5%. Sebaliknya, pasar kripto berada di bawah tekanan. Bitcoin diperdagangkan di sekitar US$122.000, turun dari US$125.000 sebelumnya, dan Ethereum melemah hampir 2%.
Futures gas alam (NATGAS) turun hampir 1%. Pada pukul 14:30 GMT, EIA akan merilis data penyimpanan mingguan, dengan proyeksi peningkatan tajam ke 77 bcf dari sebelumnya 53 bcf.
Donald Trump menegaskan bahwa tidak semua pegawai federal akan menerima gaji kembali selama periode shutdown, sementara IRS mengumumkan bahwa 46% stafnya akan dirumahkan sementara selama penutupan berlangsung.
