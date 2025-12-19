Kontrak berjangka mengindikasikan pembukaan yang lebih tinggi untuk sesi perdagangan tunai terakhir pekan ini di Eropa dan Amerika Serikat. Kontrak DE40 saat ini naik hampir 0,81%, sementara US100 yang merepresentasikan saham-saham teknologi menguat sekitar 0,5%. Kenaikan ini merupakan kelanjutan dari penguatan pasar setelah rilis data CPI AS yang lebih rendah kemarin, sekaligus mencerminkan respons pasar yang relatif dovish terhadap keputusan Bank of Japan hari ini.

Dalam konteks tersebut, perlu dicatat bahwa para pembuat kebijakan tidak menyebutkan dalam pernyataannya proses yang diumumkan pada September lalu terkait rencana pengurangan neraca melalui penjualan kembali ETF yang dimiliki bank sentral. Laporan pada bulan September mengindikasikan bahwa proses tersebut akan dimulai pada awal 2026. Sebagai hasilnya, indeks JP225 Jepang hari ini menguat 0,95%.

Apa yang Perlu Diperhatikan pada Sesi Hari Ini (Waktu CET)?

14:30, Kanada – Data Penjualan Ritel Oktober:

Penjualan ritel: perkiraan 0,0% m/m; sebelumnya -0,7% m/m

14:30, Kanada – Data Penjualan Ritel Inti Oktober:

Penjualan ritel inti: perkiraan 0,0% m/m; hasil sebelumnya 0,2% m/m

16:00, Amerika Serikat – Laporan Inflasi University of Michigan Desember: