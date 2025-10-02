Baca selengkapnya
15.56 · 2 Oktober 2025

Economic Calendar: Pesanan Pabrik AS Jadi Fokus, Data Klaim Tertahan Shutdown

Inti pembahasan
  • Shutdown AS hentikan data klaim
  • Saham naik, teknologi memimpin
  • Fokus: pesanan pabrik & gas EIA
  • Pidato Fed & ECB ditunggu
  • Jobless rate zona euro stabil

Shutdown pemerintah AS menyebabkan penangguhan rilis data klaim pengangguran dan revisi pesanan barang tahan lama hari ini. Akibatnya, kalender makro hari ini relatif ringan. Indeks saham mencatat kenaikan, dipimpin sektor teknologi yang bereaksi optimistis terhadap data ketenagakerjaan ADP yang lebih lemah dari perkiraan (praktis menggantikan signifikansi rilis NFP yang tidak akan dipublikasikan besok), serta kabar kemitraan baru OpenAI dengan Samsung dan SK Hynix dalam proyek Stargate.

Kalender Ekonomi

  • 09:00 GMT (Zona Euro) – Tingkat pengangguran, ekspektasi 6,2% vs sebelumnya 6,2%

  • 14:00 GMT (AS) – Pesanan pabrik, ekspektasi +1,4% vs sebelumnya -1,3%

  • 14:30 GMT (AS) – Perubahan penyimpanan gas alam EIA, ekspektasi 66 bcf vs sebelumnya 75 bcf

Pidato Bank Sentral

  • 13:35 GMT – Makhlouf (ECB)

  • 14:30 GMT – Logan (Fed)

  • 16:00 GMT – Villeroy (ECB)

  • 17:30 GMT – de Guindos (ECB)

