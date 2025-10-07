- Sesi perdagangan hari ini akan didominasi oleh pidato dan komentar pejabat bank sentral, serta data pesanan pabrik Jerman dan laporan persediaan minyak mentah AS.
Sesi perdagangan hari ini akan didominasi oleh pidato dan komentar dari pejabat bank sentral, yang kemungkinan besar akan memengaruhi sentimen pasar serta ekspektasi kebijakan moneter ke depan.
Di antara pembicara yang dijadwalkan hadir adalah anggota FOMC (Federal Reserve), Bundesbank, dan Bank Sentral Eropa (ECB).
Agenda ekonomi hari ini dimulai dengan data pesanan industri Jerman, dan akan ditutup dengan laporan persediaan minyak mentah AS.
Kalender lengkap untuk hari ini:
08:00 AM BST — Jerman: Pesanan Pabrik (Factory Orders) (Ekspektasi 1.1%, Sebelumnya -2,9%)
16:00 AM BST — AS: Anggota FOMC Bostic berbicara
16:05 AM BST — AS: Anggota FOMC Bowman berbicara
16:30 AM BST — AS: Anggota FOMC Miran berbicara
17:30 AM BST — AS: Anggota FOMC Kashkari berbicara
18:00 AM BST — Jerman: Ketua Bundesbank Nagel berbicara
18:10 AM BST — Zona Euro: Ketua ECB berbicara
22:05 AM BST — AS: Anggota FOMC Miran berbicara
22:40 AM BST — AS: Persediaan Minyak Mentah (Crude Oil Stocks) (Sebelumnya: -3,67 juta barel)
