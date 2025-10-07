Sesi perdagangan hari ini akan didominasi oleh pidato dan komentar dari pejabat bank sentral, yang kemungkinan besar akan memengaruhi sentimen pasar serta ekspektasi kebijakan moneter ke depan.

Di antara pembicara yang dijadwalkan hadir adalah anggota FOMC (Federal Reserve), Bundesbank, dan Bank Sentral Eropa (ECB).

Agenda ekonomi hari ini dimulai dengan data pesanan industri Jerman, dan akan ditutup dengan laporan persediaan minyak mentah AS.

Kalender lengkap untuk hari ini:

08:00 AM BST — Jerman: Pesanan Pabrik (Factory Orders) (Ekspektasi 1.1%, Sebelumnya -2,9%)

16:00 AM BST — AS: Anggota FOMC Bostic berbicara

16:05 AM BST — AS: Anggota FOMC Bowman berbicara

16:30 AM BST — AS: Anggota FOMC Miran berbicara

17:30 AM BST — AS: Anggota FOMC Kashkari berbicara

18:00 AM BST — Jerman: Ketua Bundesbank Nagel berbicara

18:10 AM BST — Zona Euro: Ketua ECB berbicara

22:05 AM BST — AS: Anggota FOMC Miran berbicara

22:40 AM BST — AS: Persediaan Minyak Mentah (Crude Oil Stocks) (Sebelumnya: -3,67 juta barel)

