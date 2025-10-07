Baca selengkapnya
12.53 · 7 Oktober 2025

Economic Calendar: Pidato Bank Sentral & Data Industri Jerman

Inti pembahasan
Inti pembahasan
  • Sesi perdagangan hari ini akan didominasi oleh pidato dan komentar pejabat bank sentral, serta data pesanan pabrik Jerman dan laporan persediaan minyak mentah AS.

Sesi perdagangan hari ini akan didominasi oleh pidato dan komentar dari pejabat bank sentral, yang kemungkinan besar akan memengaruhi sentimen pasar serta ekspektasi kebijakan moneter ke depan.

Di antara pembicara yang dijadwalkan hadir adalah anggota FOMC (Federal Reserve), Bundesbank, dan Bank Sentral Eropa (ECB).
 Agenda ekonomi hari ini dimulai dengan data pesanan industri Jerman, dan akan ditutup dengan laporan persediaan minyak mentah AS.

Kalender lengkap untuk hari ini:

08:00 AM BST — Jerman: Pesanan Pabrik (Factory Orders) (Ekspektasi 1.1%, Sebelumnya -2,9%) 

16:00 AM BST — AS: Anggota FOMC Bostic berbicara
 16:05 AM BST — AS: Anggota FOMC Bowman berbicara
 16:30 AM BST — AS: Anggota FOMC Miran berbicara
 17:30 AM BST — AS: Anggota FOMC Kashkari berbicara

18:00 AM BST — Jerman: Ketua Bundesbank Nagel berbicara
18:10 AM BST — Zona Euro: Ketua ECB berbicara

22:05 AM BST — AS: Anggota FOMC Miran berbicara
22:40 AM BST — AS: Persediaan Minyak Mentah (Crude Oil Stocks) (Sebelumnya: -3,67 juta barel)
 

9 Oktober 2025, 12.55

Morning Wrap (09.10.2025): Wall Street Datar, NATGAS Melemah
8 Oktober 2025, 14.09

Economic Calendar: Pasar Tunggu Risalah FOMC (08.10.2025)
8 Oktober 2025, 00.46

Daily Summary: Oracle Tekan Indeks, Emas Uji $4.000 💰
7 Oktober 2025, 22.55

FOMC: AI Dorong Perubahan Struktural, Kashkari & Miran Dukung 2 Pemangkasan Suku Bunga 🔎

Bergabunglah dengan lebih dari 1.700.000 investor XTB dari seluruh dunia

Mulai Trading Download aplikasinya Download aplikasinya
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.
Instrumen keuangan yang kami tawarkan, khususnya derivatif, berisiko tinggi. Saham Fraksional (FS) merupakan hak fidusia yang diperoleh dari XTB atas bagian saham fraksional dan ETF. FS bukanlah instrumen keuangan yang terpisah. Hak korporasi yang terbatas dikaitkan dengan FS.