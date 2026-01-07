Pasar global menahan napas menjelang serangkaian rilis data makro penting yang akan membentuk ekspektasi pasar terhadap laporan ketenagakerjaan AS (Non-Farm Payrolls/NFP) pada hari Jumat.
Di Amerika Serikat, fokus utama tertuju pada ADP private employment dan JOLTS job openings. Investor berharap data ini mengindikasikan stabilisasi pasar tenaga kerja setelah pemangkasan suku bunga The Fed sebelumnya, meskipun permintaan tenaga kerja baru diperkirakan masih terbatas. Kalender hari ini juga dipadati data ISM sektor jasa serta pesanan baru manufaktur, yang penting untuk membaca momentum ekonomi awal 2026.
Di Eropa, pasar akan mencermati penjualan ritel dan data ketenagakerjaan Jerman, PMI konstruksi Inggris, serta data inflasi awal Zona Euro untuk Desember. Banyaknya rilis data diperkirakan akan meningkatkan volatilitas terbatas di pasar FX dan indeks regional.
Economic calendar hari ini (semua waktu GMT)
07:00, Jerman – Penjualan Ritel November
-
Penjualan Ritel YoY: 1.1%; sebelumnya 2.1%
-
Penjualan Ritel MoM: -0.6%; perkiraan 0.2%; sebelumnya 0.3%
08:55, Jerman – Data Ketenagakerjaan Desember
-
Perubahan Pengangguran: perkiraan 5K; sebelumnya 1K
-
Tingkat Pengangguran: perkiraan 6.3%; sebelumnya 6.3%
-
Jumlah Pengangguran: sebelumnya 2.973 juta
-
Pengangguran (n.s.a.): sebelumnya 2.885 juta
09:30, Inggris – PMI Konstruksi Desember
-
S&P Global Construction PMI: perkiraan 42.4; sebelumnya 39.4
09:30, Inggris – Housing Equity Withdrawal
-
Perkiraan -8.7 miliar GBP QoQ; sebelumnya -16.1 miliar GBP QoQ
10:00, Zona Euro – Inflasi Desember
-
CPI MoM: sebelumnya -0.3%
-
CPI YoY: perkiraan 2.0%; sebelumnya 2.1%
-
HICP ex Energy & Food MoM: sebelumnya -0.4%
-
HICP ex Energy & Food YoY: perkiraan 2.4%; sebelumnya 2.4%
-
Core CPI YoY: perkiraan 2.4%; sebelumnya 2.4%
-
Core CPI MoM: sebelumnya -0.5%
10:30, Jerman – Lelang Obligasi Bund 10 Tahun
-
Yield sebelumnya: 2.670%
13:15, AS – Data Ketenagakerjaan Desember
-
ADP Nonfarm Employment Change: perkiraan 49K; sebelumnya -32K
15:00, Kanada – PMI Desember
-
Ivey PMI: perkiraan 49.5; sebelumnya 48.4
-
Ivey PMI (n.s.a.): sebelumnya 44.5
15:00, AS – ISM Services Desember
-
ISM Non-Manufacturing PMI: perkiraan 52.2; sebelumnya 52.6
-
ISM Prices Paid: sebelumnya 65.4
-
ISM New Orders: sebelumnya 52.9
-
ISM Employment: sebelumnya 48.9
-
ISM Business Activity: sebelumnya 54.5
15:00, AS – Factory Orders Oktober
-
Factory Orders: perkiraan -1.1% MoM; sebelumnya 0.2%
-
Factory Orders ex Transportation: sebelumnya 0.2%
-
Durables ex Transportation: sebelumnya 0.2%
-
Durables ex Defense: perkiraan -1.5%; sebelumnya -1.5%
15:00, AS – JOLTS Job Openings November
-
Perkiraan 7.610 juta; sebelumnya 7.670 juta
15:30, AS – Data EIA
-
Distillates Stocks: sebelumnya 4.977M
-
Utilisasi Kilang: sebelumnya +0.1% WoW
-
Heating Oil Stocks: sebelumnya 0.134M
-
Produksi Bensin: sebelumnya -0.352M
-
Produksi Distillate: sebelumnya -0.076M
-
Impor Minyak Mentah: sebelumnya -0.957M
-
Crude Runs: sebelumnya +0.071M WoW
-
Persediaan Minyak Mentah: perkiraan -1.200M; sebelumnya -1.934M
-
Persediaan Bensin: sebelumnya 5.845M
-
Cushing Inventories: sebelumnya 0.543M
21:10, AS – FOMC Member Bowman Berpidato
00:30 (hari berikutnya), Australia – Neraca Perdagangan November
-
Impor: sebelumnya +2.0% MoM
-
Ekspor: sebelumnya +3.4% MoM
-
Neraca Perdagangan: perkiraan 5.55 miliar AUD; sebelumnya 4.385 miliar AUD
