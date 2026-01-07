Pasar global menahan napas menjelang serangkaian rilis data makro penting yang akan membentuk ekspektasi pasar terhadap laporan ketenagakerjaan AS (Non-Farm Payrolls/NFP) pada hari Jumat.

Di Amerika Serikat, fokus utama tertuju pada ADP private employment dan JOLTS job openings. Investor berharap data ini mengindikasikan stabilisasi pasar tenaga kerja setelah pemangkasan suku bunga The Fed sebelumnya, meskipun permintaan tenaga kerja baru diperkirakan masih terbatas. Kalender hari ini juga dipadati data ISM sektor jasa serta pesanan baru manufaktur, yang penting untuk membaca momentum ekonomi awal 2026.

Di Eropa, pasar akan mencermati penjualan ritel dan data ketenagakerjaan Jerman, PMI konstruksi Inggris, serta data inflasi awal Zona Euro untuk Desember. Banyaknya rilis data diperkirakan akan meningkatkan volatilitas terbatas di pasar FX dan indeks regional.

Economic calendar hari ini (semua waktu GMT)

07:00, Jerman – Penjualan Ritel November

Penjualan Ritel YoY: 1.1% ; sebelumnya 2.1%

Penjualan Ritel MoM: -0.6%; perkiraan 0.2%; sebelumnya 0.3%

08:55, Jerman – Data Ketenagakerjaan Desember

Perubahan Pengangguran: perkiraan 5K ; sebelumnya 1K

Tingkat Pengangguran: perkiraan 6.3% ; sebelumnya 6.3%

Jumlah Pengangguran: sebelumnya 2.973 juta

Pengangguran (n.s.a.): sebelumnya 2.885 juta

09:30, Inggris – PMI Konstruksi Desember

S&P Global Construction PMI: perkiraan 42.4; sebelumnya 39.4

09:30, Inggris – Housing Equity Withdrawal

Perkiraan -8.7 miliar GBP QoQ; sebelumnya -16.1 miliar GBP QoQ

10:00, Zona Euro – Inflasi Desember

CPI MoM: sebelumnya -0.3%

CPI YoY: perkiraan 2.0% ; sebelumnya 2.1%

HICP ex Energy & Food MoM: sebelumnya -0.4%

HICP ex Energy & Food YoY: perkiraan 2.4% ; sebelumnya 2.4%

Core CPI YoY: perkiraan 2.4% ; sebelumnya 2.4%

Core CPI MoM: sebelumnya -0.5%

10:30, Jerman – Lelang Obligasi Bund 10 Tahun

Yield sebelumnya: 2.670%

13:15, AS – Data Ketenagakerjaan Desember

ADP Nonfarm Employment Change: perkiraan 49K; sebelumnya -32K

15:00, Kanada – PMI Desember

Ivey PMI: perkiraan 49.5 ; sebelumnya 48.4

Ivey PMI (n.s.a.): sebelumnya 44.5

15:00, AS – ISM Services Desember

ISM Non-Manufacturing PMI: perkiraan 52.2 ; sebelumnya 52.6

ISM Prices Paid: sebelumnya 65.4

ISM New Orders: sebelumnya 52.9

ISM Employment: sebelumnya 48.9

ISM Business Activity: sebelumnya 54.5

15:00, AS – Factory Orders Oktober

Factory Orders: perkiraan -1.1% MoM ; sebelumnya 0.2%

Factory Orders ex Transportation: sebelumnya 0.2%

Durables ex Transportation: sebelumnya 0.2%

Durables ex Defense: perkiraan -1.5%; sebelumnya -1.5%

15:00, AS – JOLTS Job Openings November

Perkiraan 7.610 juta; sebelumnya 7.670 juta

15:30, AS – Data EIA

Distillates Stocks: sebelumnya 4.977M

Utilisasi Kilang: sebelumnya +0.1% WoW

Heating Oil Stocks: sebelumnya 0.134M

Produksi Bensin: sebelumnya -0.352M

Produksi Distillate: sebelumnya -0.076M

Impor Minyak Mentah: sebelumnya -0.957M

Crude Runs: sebelumnya +0.071M WoW

Persediaan Minyak Mentah: perkiraan -1.200M ; sebelumnya -1.934M

Persediaan Bensin: sebelumnya 5.845M

Cushing Inventories: sebelumnya 0.543M

21:10, AS – FOMC Member Bowman Berpidato

00:30 (hari berikutnya), Australia – Neraca Perdagangan November