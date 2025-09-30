Fed Collins: Dampak Tarif pada Inflasi Lebih Rendah dari Perkiraan

Presiden Fed Boston, Susan M. Collins, hari ini memberikan komentar terkait ekonomi AS, dampak tarif, dan teknologi AI. Berikut poin-poin utama dari pernyataannya:
Pasar saham yang kuat meningkatkan kekayaan rumah tangga dan mendukung konsumsi.
Masih terlalu dini untuk menilai dampak penuh tarif.
Debat rapat FOMC September bersifat berbasis data dan analitis.
AI akan membawa disrupsi, meski dampak pastinya masih sulit diperkirakan.
AI adalah teknologi umum (general purpose technology) dengan potensi pengaruh luas.
Sikap kebijakan moneter yang sedikit restriktif dianggap tepat.
Rumah tangga masih khawatir dengan tekanan inflasi.
Pertumbuhan produktivitas bisa membantu membatasi inflasi akibat tarif.
Kekhawatiran atas rapuhnya pasar tenaga kerja meningkat.
Adalah hal yang sehat jika pejabat Fed menunjukkan pandangan berbeda.
Perlu waspada terhadap periode inflasi tinggi yang bisa mengubah psikologi pasar.
Collins melihat tarif tetap berdampak, tetapi lebih kecil dari perkiraan.
Membaca kondisi ekonomi saat ini sangat kompleks.
Fed tidak menetapkan jalur kebijakan tetap pada FOMC September.
Risiko inflasi tetap ada, Fed harus fokus pada kedua mandatnya.
Ia memperkirakan perekrutan akan meningkat kembali saat perusahaan beradaptasi dengan tarif.
Pelonggaran kebijakan lebih lanjut mungkin sesuai di tahun 2025.
Pertumbuhan ekonomi masih tangguh meski pasar tenaga kerja melemah.
Ada risiko permintaan tenaga kerja menurun dan pengangguran naik.
Inflasi diperkirakan tetap tinggi hingga tahun depan, lalu mulai melandai.
Ia memperkirakan perekrutan akan rebound setelah perusahaan beradaptasi dengan tarif.
Prospek dasar masih dianggap “cukup jinak” (relatively benign).
Tidak menutup kemungkinan skenario lebih buruk untuk inflasi dan pasar tenaga kerja.
Meski ancaman inflasi masih ada, risiko kenaikan harga kini berkurang.
Kebijakan moneter yang sedikit restriktif tetap diperlukan.
Collins mendukung pemangkasan suku bunga terbaru mengingat risiko terhadap mandat The Fed.
