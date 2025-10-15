- Stephen Miran dari The Fed sinyalkan dua pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini.
- Pasar perumahan diperkirakan jadi faktor disinflasi dalam beberapa bulan ke depan.
- Government shutdown dan pasar tenaga kerja yang melemah menambah tekanan pada ekonomi AS.
- Stephen Miran dari The Fed sinyalkan dua pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini.
- Pasar perumahan diperkirakan jadi faktor disinflasi dalam beberapa bulan ke depan.
- Government shutdown dan pasar tenaga kerja yang melemah menambah tekanan pada ekonomi AS.
Fed Miran
-
Dua kali pemangkasan suku bunga tahun ini terdengar realistis.
-
Pasar tenaga kerja jelas melemah, dan risiko penurunan meningkat dibanding minggu lalu.
-
Sulit menentukan tingkat netral (neutral rate) secara pasti.
-
Semakin mendesak bagi The Fed untuk mencapai tingkat netral lebih cepat.
-
Perbedaan pandangan saya dengan anggota FOMC lainnya terletak pada kecepatan menuju kebijakan netral.
-
The Fed harus mempertimbangkan risiko baru (tail risk) yang muncul dalam perekonomian.
-
Ketegangan AS–Tiongkok menjadi faktor penting bagi prospek ekonomi.
-
Dengan perubahan keseimbangan risiko, lebih mendesak untuk menuju kebijakan yang lebih netral.
-
Saya melihat disinflasi substansial setahun ke depan, terutama dari sektor perumahan dalam beberapa bulan mendatang.
Sumber: xStation5
Markets react to UK CPI, as Barclays sets the bar for UK banks
Pound tumbles as government borrowing overshoots, as tech results in focus
Morning wrap (21.10.2025)
Daily Summary: Wall Street Awali Minggu dengan Kuat 📈 Sentimen Membaik