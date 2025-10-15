Baca selengkapnya
21.11 · 15 Oktober 2025

Fed Miran Isyaratkan Dua Lagi Pemangkasan Suku Bunga Tahun Ini 🗽

Inti pembahasan
  • Stephen Miran dari The Fed sinyalkan dua pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini.
  • Pasar perumahan diperkirakan jadi faktor disinflasi dalam beberapa bulan ke depan.
  • Government shutdown dan pasar tenaga kerja yang melemah menambah tekanan pada ekonomi AS.
Dipilih langsung oleh Presiden Donald Trump, anggota The Fed Stephen Miran menyatakan bahwa diperlukan dua kali pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini, membuka jalan bagi pelonggaran kebijakan moneter lebih lanjut. Pada saat yang sama, Menteri Keuangan AS Bessnet juga mengindikasikan kemungkinan gencatan tarif dengan Tiongkok yang lebih panjang. Berikut rangkuman pernyataan penting dari Fed’s Miran:

Fed Miran

  • Dua kali pemangkasan suku bunga tahun ini terdengar realistis.

  • Pasar tenaga kerja jelas melemah, dan risiko penurunan meningkat dibanding minggu lalu.

  • Sulit menentukan tingkat netral (neutral rate) secara pasti.

  • Semakin mendesak bagi The Fed untuk mencapai tingkat netral lebih cepat.

  • Perbedaan pandangan saya dengan anggota FOMC lainnya terletak pada kecepatan menuju kebijakan netral.

  • The Fed harus mempertimbangkan risiko baru (tail risk) yang muncul dalam perekonomian.

  • Ketegangan AS–Tiongkok menjadi faktor penting bagi prospek ekonomi.

  • Dengan perubahan keseimbangan risiko, lebih mendesak untuk menuju kebijakan yang lebih netral.

  • Saya melihat disinflasi substansial setahun ke depan, terutama dari sektor perumahan dalam beberapa bulan mendatang.

 

Sumber: xStation5

22 Oktober 2025, 15.39

21 Oktober 2025, 13.59

21 Oktober 2025, 12.56

21 Oktober 2025, 01.01

